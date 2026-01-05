　
LOPIA台灣沒日本便宜　「活網總經理」海巡喊話：一定讓大家有感

▲日本連鎖超市LOPIA進駐台灣後，受到許多台人喜愛。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本連鎖超市LOPIA進駐台灣後，受到許多台人喜愛。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近年積極在台灣展店，話題度持續攀升，總經理水元仁志更因頻繁在社群平台「海巡」回應網友留言而爆紅。近日有網友在Threads討論，LOPIA在日本被定位為「價格破壞者」等級的超市，甚至比唐吉訶德還便宜，但來到台灣後價格似乎沒有那麼親民，結果又釣出水元仁志現身回應，引發熱烈討論。

該名網友分享一張日本超市「階級表」，指出LOPIA在日本屬於低價路線，雖然台灣門市價格略高，但以鮭魚壽司為例，「那個肉的大小，還是覺得值得一吃」。相關貼文曝光後，引來不少消費者共鳴，也讓「為何台灣LOPIA沒有日本便宜」成為熱門話題。

「再稍微等一下」　總經理親自回應

對此，水元仁志3日親自回覆表示，希望台灣消費者「再稍微等一下」，等到門市數量持續增加、物流成本進一步下降後，雖然不敢承諾能做到日本那樣的「價格破壞」，但一定會讓大家感受到，「在台灣也能以這樣的品質、這樣的價格，買到日本商品」。他也強調，這個目標「一定會實現」，請大家拭目以待。

在 Threads 查看

日旅達人解析：成本結構不同　難完全複製日本模式

日本旅遊達人林氏璧也在臉書分享觀察指出，LOPIA在日本確實被視為「價格破壞者」等級的超市，甚至比唐吉訶德還便宜，但品牌來台後，勢必受到人事、租金、物流與市場結構等多重因素影響，價格定位難以完全複製日本模式。不過，他認為水元仁志的回應，已成功替消費者建立對未來價格與品質的期待。

林氏璧也提到，水元仁志不僅常在Threads發文介紹商品，還頻繁回覆網友留言，目前追蹤人數已達4.3萬人，幾乎每篇貼文都能引發熱烈回響。他更透露，LOPIA去年12月單月「提拉米蘇」銷量高達1萬8800盒（僅統計9間門市），後續商品仍在從義大利船運來台途中，因農曆年通關放緩，最快要到3月才會上架。林氏璧直言，LOPIA幾乎以零行銷成本創造高曝光，「社群經營表現已經是可寫進教科書的等級」，也讓不少企業羨慕。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

LOPIA總經理脆上狂海巡！旅日達也驚嘆

LOPIA總經理脆上狂海巡！旅日達也驚嘆

日本連鎖超市LOPIA進駐台灣後，受到許多台人喜愛，旅日達人林氏璧就在粉專發文，點名台灣LOPIA總經理水元仁志在Threads上的社群經營「是可以寫進教科書的等級」。他提到，水元不只常常親自發文介紹商品，還會「海巡」留言回覆網友，甚至連價格、物流、上架時間都說得一清二楚，讓不少消費者大大改觀，也成功把原本在台灣聲量普通的LOPIA，一步步推成討論度超高的日系超市。

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

LOPIA和牛便當踩雷！總經理親回被讚爆

LOPIA爆紅驚呆　總經理曝「台灣份量特別大」內幕

LOPIA爆紅驚呆　總經理曝「台灣份量特別大」內幕

LOPIA感謝祭「日本和牛買一送一」搶爆！總經理三度道歉

LOPIA感謝祭「日本和牛買一送一」搶爆！總經理三度道歉

新光三越台南小北門店開箱！

新光三越台南小北門店開箱！

關鍵字：

LOPIA價格差異日本超市台灣展店水元仁志

讀者迴響

