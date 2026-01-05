今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

▲小孟老師說，小寒天氣開始轉寒，但尚未變成非常寒冷，所以稱小寒天。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「小寒」，清水孟國際塔羅小孟老師分享4大禁忌，像是掃落葉會衰敗，喝過熱湯不宜外出。

小孟老師說，小寒是古人根據農曆24節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第5個節氣，象徵季冬時節正式開始。

小孟老師指出，小寒是在冬至過後的15日，古人把這時太陽運行到黃經285度來稱小寒，這時天氣開始轉寒，但尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。

►小寒4大禁忌

1、 不宜過度運動

小寒過度運動，容易因天氣冷熱變化，導致氣管收縮，有氣喘的人要格外當心。

2、不宜去高山

小寒天雖然不比大寒天，部分高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響，筋骨受寒容易感冒生病。

3、喝過熱湯不宜外出

小寒喝過熱的湯不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。

4、小寒天不要掃落葉

小寒天的落葉簡稱「寒葉」，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

►小寒傳統習俗

1、探梅

這時臘梅已盛開，紅梅綻放，可挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽，更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡心情愉悅。

2、吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。

