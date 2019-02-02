老公5萬買代步車笑「紙糊的」　她開引擎蓋看傻：是真的

▲女網友笑說，5萬元買來的車只能是紙糊的啊。（圖／網友授權提供，下同）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書分享最近才買的代步車，老公都笑「這台車是紙糊的！」她心想奇怪，打開引琴蓋一看，機油冷卻器真的越看越奇怪，拆下來發現竟是瓦愣板組成，再噴上銀漆偽裝而成的，讓她好氣又好笑感嘆「這是以後要燒的嗎？」

女網友在不公開社團「爆廢公社」放上3張照片，畫面中，汽車零件遠看並無異狀，但拉近一看，一個又一個的小空洞竟是瓦楞紙。她表示，「前面一個機油冷卻器越看越奇怪⋯改渦輪車專用⋯拆下來竟然是瓦愣板組成⋯再噴銀漆⋯再黏鐵管⋯好精緻啊！這是以後要燒的嗎？」

▲一個又一個的小空洞竟是瓦楞紙板。

下方有網友好奇汽車價格，女網友幽默回應，「5萬元只能是紙糊的啊！」不過，也有許多網友質疑消息的可疑性，她解釋，一切都能正常行駛，沒什麼大毛病，很好開，放上網只是想讓大家笑一笑，沒有責怪的意思。

貼文一出，網友紛紛熱議，「地上地下兩用」、「太扯了吧」、「那是仿進氣冷卻器吧，裝飾用的啦」、「這太好笑了吧」、「要不要檢查一下引擎室拉桿是不是保麗龍噴的」、「這是環保材質你不懂...」原PO後來又加碼放上把手壞掉的照片，讓人相當憂心駕駛的安全性。

▲連車門的把手也壞掉。