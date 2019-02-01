一粒就毀整鍋湯！鄉民暴動「佛跳牆裡它最噁」　他解答：做了這步驟就美味

▲佛跳牆。（圖／記者黃軍瑋攝）

網搜小組／綜合報導

再過3天就要除夕圍爐，油飯、紅燒蹄膀、長年菜都是許多人家中年夜飯的菜色，其中少不了的還有營養度爆表、囊括海陸珍饈的「佛跳牆」。有網友日前在PTT上詢問「佛跳牆哪一道菜最破壞味道」，大部分的鄉民們都認同是「芋頭」，原因是糊掉會毀了整鍋湯的味道，不過也有人說是因為少做了「這步驟」才會難吃。

有網友日前在PTT八卦板上表示，佛跳牆是大家熟知的辦桌菜，因為各地菜色不同，內容物也會有所調整。在眾多食材中，原po表示自己最不喜歡「芋頭」的味道，「喝起來怪噁心，而且根本不好啃」，同時也詢問鄉民們「佛跳牆中最該剔除的是哪種食物」。

po文一出，大多網友們都認同「芋頭」最該被淘汰，「芋頭啦！整鍋湯被搞的哥哥的（稠稠的）」、「我雖然喜歡芋頭，但是佛跳牆裡的芋頭真的把整鍋搞得很噁」、「一粒芋頭毀了整鍋湯」、「芋頭，佛跳牆就是要湯清味濃」、「放芋頭的都會被我詛咒」。

▲各位有不喜歡哪道年菜嗎？示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

不過也有芋頭擁護者表示是廚師不會處理，「炸過」之後就不會有這種問題，「芋頭吸飽湯汁根本好吃」、「都馬是一堆人挑食在那邊喇才會散掉」。除了芋頭之外，「栗子和魚皮」也是許多人認為應該拿掉的食材，還有人說「長輩的筷子」才是毀了佛跳牆的最大兇手。

佛跳牆屬於閩南菜系，相傳是清光緒年間出現的一道菜，通常會放入雞肉、栗子、干貝、花膠、芋頭、鮑魚及冬筍等食材燉煮，原名「福壽全」。這道菜有詩句「壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」的美譽，又因發音在福州話中與「佛跳牆」相似，後人因此普遍就稱它為「佛跳牆」。

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