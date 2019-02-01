花蓮豐坪村4頭死豬無豬瘟特徵　為求謹慎開挖檢驗

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉豐坪村附近溪床被民眾PO網發現4頭死豬，花蓮縣動植物防疫所人員1日到達現場怪手開挖檢驗，檢疫人員初步表示，豬屍體表未發現非洲豬瘟發紺特徵，已將臟器等組織送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

▲花蓮縣動植物防疫所人員將臟器等組織送農委會家畜衛生試驗所檢驗。（圖／花蓮動植物防疫所提供，下同）

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，1月31日得知壽豐鄉豐坪村又傳有豬屍棄置溪流，已在第一時間派獸醫前往察看，體表並無非洲豬瘟病徵，為求謹慎，今天1早再抵達現場採樣臟器送農委會檢驗，將在抵達家畜衛生試驗所後的48小時內結果才會出爐。

▲怪手開挖檢驗。

經查棄置死亡小豬的養豬戶，飼養量約300頭，養豬戶表示，4頭小豬疑似是在運送途中，因擠壓、驚嚇而暴斃，由於死亡率僅1.3％，尚未達法定通報，動植物防疫所查訪飼養環境後，發現豬隻健康仍屬正常。

▲動植物防疫所查訪飼養環境後，發現豬隻健康正常。

黃詩伊表示，去年12月25日也有民眾在同村發現排水溝旁堆疊6頭死豬，事後檢驗並非感染非洲豬瘟，不料昨日又在鄰近溪床發現4頭豬屍，為了謹慎並澄清民衆恐慌疑慮，縣府不敢大意。呼籲養豬戶切勿隨意棄置死豬造成恐慌。台灣尚未有疫情傳出，民眾若發現死豬勿過度驚慌或四處渲染，可直接通報鄉公所及防疫所前往稽查檢驗。