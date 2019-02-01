消光黑質感撲克牌！他花30爽入手...一看正面怒噴髒話　網力推：玩心臟病

▲ 消光黑質感撲克牌，髮絲紋設計讓人好想入手一副 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

在這個追求美感及質感的時代，不少商品都推出新的款式及花樣以吸引年輕族群。一位網友日前就表示，自己在夾娃娃機看到一盒外包裝很吸睛的「撲克牌」，黑色質感的外表讓人好想入手收藏；沒想到拿出紙牌後卻讓他超傻眼，直呼想飆一聲髒話，不過網友卻激推他拿來玩「心臟病」。

一位男網友在臉書「爆廢公社」中表示，日前在夾娃娃機看到一副「放射性髮絲紋」的撲克牌，覺得很新奇，最後也花了30元順利夾到。沒想到打開撲克牌、翻到正面時卻讓他超想飆髒話，大喊「誰看的到啦！」

只見撲克牌的包裝走「消光黑」質感路線，放射狀的髮絲紋和某些手機大廠的設計頗為相似，沒想到拿出來翻到正面，竟然也是一片「黑漆漆」的景象。紙牌上圖案和數字都相當不明顯，要費盡眼力才能看清楚，網友建議用來玩「心臟病」，一定很刺激。

▲誰看得到啦 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

有網友笑說這是「隱形撲克牌」，幾招建議表示，「這要在太陽下玩的啦」、「像熱感應紙」、「用火烤過才會顯示」、「關燈玩」、「這要用最新的德國液晶體隱形眼鏡」、「 拿手電筒照」。其他人則表示這樣的設計其實用心良苦，「防偷窺」、「玩心臟病最刺激」、「考驗你的視力（等你玩完也差不多瞎了）」、「練習用摸的嗎？」但也有人點出盲點認為「洗牌的人會累死」。

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