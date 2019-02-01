用煮熟廚餘養豬　近5成養豬場完成蒸煮設備、未表明581場

▲陳吉仲談非洲豬瘟防疫。（圖／翻攝行政院農委會臉書）

記者崔至雲／台北報導

行政院農委會今（1日）特別在農委會臉書上直播「春節防疫工作」。農委會主委陳吉仲表示，過年期間將在桃園機場加派人力，讓春節防疫不打烊，另外，陳吉仲公布養豬戶轉型數量，目前736養豬場向環保署完成蒸煮設備檢核；轉型飼料的共有601場，另外，態度不明581場，合計1918場。陳吉仲表示，希望可以藉由廚餘蒸煮或是飼料餵養，讓防疫沒有漏洞。

陳吉仲直播時提到雖然過春節，非洲豬瘟防疫不會有漏洞，不僅如此，更將會在桃園機場等旅客眾多的地方增加防疫人力，「讓大家有安心的滷肉飯可以享用」。

▲廚餘養豬轉型，藉由廚餘蒸煮或是飼料餵養，讓非洲豬瘟防疫沒有漏洞。（圖／新竹市政府提供）

陳吉仲也說，在一月中旬，桃園國際機場為了防疫非洲豬瘟的入侵，針對旅客手提行李的檢核，就達到百分之百的防疫，「完全沒有漏洞」，桃園國際機場從1月18日到23日，每天有2萬旅客進來，經由海關防疫警官提醒後，共有983件肉品是由旅客自行拋棄，而在24-29日明顯下降，共有786件肉品由旅客自行拋棄，顯示防檢局同仁在邊境把關方面盡到十足的責任，宣導有到位。

除了邊境的防疫，陳吉仲也指出，目前農委會有在推動養豬場的飼養轉型，經過統計，目前養豬戶廚餘蒸煮通過的共有736家，轉型飼料的共有601場，希望透過政府輔導，能讓非豬瘟防疫沒有漏洞。