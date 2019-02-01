從新聞得知噩耗　忠仁同學悼：一起打投幣式電動的日子，只能成回憶了

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網搜小組／綜合報導

亞洲首對分割連體嬰「忠仁忠義」中的哥哥忠仁，今（1）日驚傳突發腦幹出血驟逝，享年42歲。忠仁的高職同學也在臉書發文哀悼，表示畢業以後都沒能和兩人聯繫，「和忠仁忠義打投幣式電動的日子，只能成回憶了。」

這位網友曾和忠仁忠義一起就讀於西湖工商，他在臉書「爆廢公社公開版」上表示，高職畢業後的他隨即入伍服了2年的兵役，從此就沒有和兩兄弟聯絡過，都是透過新聞得知對方的消息。他還貼出一張畢業紀念冊照片，上頭僅有忠仁沒有忠義，「忠義在三升四時，休學一年，所以沒有他的照片。」

▲ 西湖工商畢業紀念冊。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原po還說道，自己現在無業，不知道要用什麼名義去上香，「為什麼牛頭馬面牽走的是忠仁，不是我？和忠仁忠義打投幣式電動的日子，只能成回憶了。」

▲ 忠仁同學發文哀悼 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

忠仁的好友、同時也是命理師的汪心茹在臉書上貼出幾則對話記錄，表示「忠仁對不起，剛得知你過世的消息」，「謝謝之前幫忙過忠仁的朋友們，你離開了，不會再有病痛了，忠仁，一路好走...」、「忠仁是一位我很好的朋友也對我很好，他沒有病痛了，解脫了...」。

張忠仁、張忠義為三肢坐骨連體嬰，下半身坐骨相連、內臟也彼此交纏，是史上最難分割的手術之一。1979年在台大醫院的手術歷時12小時，全程電視直播，兄弟倆1人1腳成功活了下來。哥哥張忠仁曾坦言自己罹患過憂鬱症，甚至一度想自殺。31日傍晚下班後他被發現倒臥在辦公室樓下，口吐白沫昏倒，隨即送往台大醫院急救，1日凌晨腦幹出血過世，享年42歲。

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