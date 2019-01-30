快訊／全台1日狂搖！23：14高雄又震　4.9地震南台灣大晃一下

記者許力方／高雄報導

南台灣30日深夜發生有感地震，中央氣象局地震測報中心表示，高雄地區深夜11時14分左右發生芮氏規模4.9地震，震央位在高雄近海，震源深度44.1公里，最大震度落在屏東恆春達3級，其他包含台東大武、台南七股、雲林斗六、澎湖馬公、彰化都1級有感搖晃。

▲全台1日狂搖！23：14高雄又發生4.9地震。（圖／中央氣象局）



▲30日下午1時21分，東部外海5.7強震嚇壞全台民眾。

事實上，30日下午1時21分，東部外海發生芮氏規模5.7的有感地震，突然一陣晃動嚇壞全台民眾！地震報告指出，5.7地震震源深度僅37.8公里，台東最大震度4級，宜花、新竹、雲林、彰化3級，南投、台中、嘉義、新北、台北、新竹、桃園、苗栗、嘉義、高雄、屏東2級，連台南、澎湖都有1級。

5.7外海強震後，下午4時31分台東延平又發生3.5小區域地震，傍晚6時5分宜蘭南澳也有3.0小區域地震，晚上8時0分南澳第二震，再度發生3.0地震，不過規模都很小；一直到深夜11時14分，高雄近海發生4.9有感地震，屏東震度最大，達到3級搖晃，其他包括彰化、澎湖、台南、雲林也都有感。

氣象局地震測報中心副主任蕭乃祺表示，該起地震位在東部外海，是菲律賓海板塊跟歐亞板塊碰撞的邊界，屬於海盆地震。過去該處就是台灣很頻繁發生地震的位置之一，約3~5年就會發生規模5.5以上地震。

由於規模5.7規模算大，且深度也沒有太深，因此全台都有感搖晃。地震測報中心指出，後續一周內不排除會有規模5以下餘震，但也不能排除後面還會有更大地震，氣象局將密切注意。