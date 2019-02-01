「他會幫我活下去」忠仁抓輪椅一人生活：那些傷口原本相連弟弟身體

▲「連體嬰兄弟」哥哥張忠仁（右）、弟弟張忠義。（圖／翻攝自張忠仁臉書）

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1979年9月轟動全台灣，張忠仁、張忠義為三肢坐骨連體嬰，下半身坐骨相連、內臟也彼此交纏，是史上最難分割的手術之一，當時手術歷時12小時，全程電視直播，兄弟倆1人1腳成功活了下來。擁有右腳、坐輪椅的哥哥張忠仁1日清晨被證實腦溢血過世，享年42歲，去年受訪的他曾聊起死亡的看法：「如果哪一天我先走了，忠義會幫我演講，讓後面的人，更了解我們是怎麼成長的。」

根據《鏡週刊》報導，架拐杖支撐左腳的弟弟張忠義與護理師愛情長跑10年，4年前成家後，也常陪老婆回台東探望岳父母，把握每一天和家庭相處的日子。自從弟弟成家後，單身的張忠仁一個人生活，辦公室大樓沒有設立無障礙空間，他一手抓著扶手，另一手抓輪椅並撐著拐杖，謹慎下樓。

▲哥哥張忠仁（左）、弟弟張忠義合影。（圖／翻攝自張忠仁臉書）

哥哥張忠仁當時接受訪問時表示，「如果哪一天我先走了，忠義會幫我演講，讓後面的人，更了解我們是怎麼成長的。如果忠義先走，我一定會擔起照顧孩子的責任。」另外問弟弟張忠義如果自己先死，會怎麼辦？他說，「其實墓地我看好了，就葬在木柵。哥哥就是我的分身。一個人不在，那另外一個人，會把另一個人留下的事情給照顧好。」

報導指出，兩人成長的過程中，幾乎是每年開刀，張忠仁已經摘除一顆腎臟，他的肝也不是如其他人一樣「長得一塊」，而是「一條」。他說，「我們的器官位置跟常人不一樣，醫生很難判斷下刀的位置。」一邊撫摸著左腹部，那些傷口原先是相連弟弟身體的地方。

「我很渴望有家庭的溫暖。」張忠義積極追求人生，內心也對死亡恐懼，他與妻子結婚成家，跟哥哥分居了，每天都讓他相當擔心哥哥：「過去我們都是住在一起的，如今分開，我會擔心未來有沒有人照顧他。」

哥哥張忠仁31日傍晚下班後被發現倒臥在辦公室樓下，口吐白沫昏倒，隨即送往台大醫院急救，1日凌晨腦幹出血過世，享年42歲。《ETtoday新聞雲》記者聯繫到弟弟張忠義也證實哥哥忠仁凌晨4時多離開，心情相當失落，簡短對話後須忙著醫院後續。

▲台灣第一對連體嬰，張忠仁（右）、張忠義。（圖／翻攝自張忠仁臉書）