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年終入袋準備換新機了　iPhone X 256G激降7612元

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PChome24h購物祭出Apple優惠（圖／業者提供）

▲搶攻年終、紅包商機，網購業者目前祭出眾多Apple系列產品優惠。（圖／PChome24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

領完年終獎金，除了存起來、做旅行基金以及拿部分孝敬長輩，購買3C換手機或筆電也是許多人的選擇，而一向貴鬆鬆的Apple此時有便宜可搶，網購平台祭出iPhone X 256G太空灰/銀色激降7,612元、MacBook Air 13吋挑戰市場最低價不到3萬，且下單後24小時送到家，讓消費者立刻開箱馬上用。業者預估將帶動iPhone系列商品買氣成長約5成。

PChome24h購物祭出眾多Apple優惠吸客，iPhone X 256G太空灰/銀色，原價41,500元、限時特價33,888元，等於激降7,612元；2018新款MacBook全系列下殺8折起，買再送微軟Office 365、羅技M720多工無線滑鼠、防盜後背包等價值上千元的品牌周邊好禮；Apple Watch Series 3 LTE（38mm）不銹鋼錶殼，原價22,900元、限時特價15,999元，相當於現省6,901元。此外，包含iPad、Apple TV等Apple全系列商品及原廠配件都有促銷優惠，搭配站上的銀行優惠活動，最高可享30期分期零利率，2/11前刷指定銀行信用卡最高再享15%刷卡金回饋。

蝦皮購物則是觀察到，近期空機訂單數持續穩定成長，其中以iPhone XS Max 256GB稱霸手機銷售排行第1名。「蝦皮24h Apple旗艦館」將於1/31開幕，主打全面下殺9折起，其中iPhone XR全系列挑戰市場最低價下殺92折，128GB只要26,690元、2018年度3C筆電熱銷冠軍Apple MacBook Air 13吋，原價31,900元，破盤價只要28,710元，刷玉山信用卡最高再享1,000元現金回饋。

東森購物將於2/1起推出3C新年大慶，其中2/5～2/8加碼推出「Apple day蘋安過新年」，活動期間凡購買Apple系列商品，並使用玉山信用卡付款，消費滿額登記送刷卡金、提貨券、東森幣，例如購買最新款的MacBook Air 13吋雙核心筆電，共計可獲得2,700刷卡金+900提貨券+1,688東森幣，最高回饋5,288，同時還可登記抽iPhone XR 64G。

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關鍵字：網購,3C,手機,筆電,Apple,PChome24h購物,蝦皮購物,東森購物

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