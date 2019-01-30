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「我只是胖而已」30歲女腹痛送急診　醫生：妳懷孕了

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▲▼孕婦，產婦，剖腹，生產，生小孩，懷孕，產房，懷胎。（圖／CFP）

▲陳姓女士在確認懷孕前，一直以為自己只是肚子痛。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

浙江省寧波市一名30歲陳姓女士23日開始感覺到肚子總是一陣一陣地痛，以為是吃壞肚子也沒太在意；熬了兩天後，肚子疼痛不但沒緩解，反而還越來越痛，趕緊在家人的陪伴下前往鄞州人民醫院急診。後經醫生檢查研判，確定為「懷孕」，並做了剖腹產順利生下新生兒。

據《重慶晨報》報導，該名陳姓女士被送至該院急診科後，醫生看了看女子的肚子詢問，「是不是懷孕了？」看病女士卻回答，「沒有，我只是胖而已」，相當尷尬，身高152公分的她，體重足足有74公斤。

據報導，後來醫生還是開出了尿妊娠試驗化驗單，過了一會檢查結果出現了「陽性」；陳姓女士徹底傻眼，4年前明明放了「避孕環」，怎麼也沒往懷孕方面想。

隨後，陳姓女士被轉到婦產科，接診的葉優春醫師做了進一步檢查，發現該女士已經見紅，宮口也開了3公分，建議對方馬上住院。隨後葉優春實施了緊急剖腹產手術，手術順利、母子平安，但由於陳姓女士孕期吃過多種藥物，新生兒的健康還需進一步觀察。

▲醫療法修法，醫生，急診室，醫病。（圖／視覺中國CFP）

▲手術後卻發現，該名女士體內並沒有「避孕環」。（圖／視覺中國CFP）

葉優春指出，像這種有懷孕經歷，卻不知道自己再次懷孕的每年都有一兩例，這也可能跟陳姓女士月經不規律、對胎動感覺遲鈍、體型較胖難以看出懷孕有關；此外，陳姓女士也自認放了避孕環就不會懷孕，不過，這次手術並未在該名女士的體內發現避孕環，有可能已經自行排出、或移到了盆腹腔；出院前，陳姓女士還需要做一個盆腹腔的檢查。

「陳女士這種情況非常危險，不知道懷孕就不知道預產期，一旦過期妊娠，對孕婦和胎兒的危害都比較大」，葉優春指出，胎盤的病理改變會致使胎兒窘迫或胎兒巨大造成難產，二者均可使圍生兒死亡率及新生窒息發生率增高。

據了解，圍生兒（perinatal infants）是指體重超過1000克，妊娠滿28周的胎兒至生後1周以內的新生兒。

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