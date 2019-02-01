共伴42年！忠仁忠義挺過12hr實驗性手術　誓言「當彼此分身」

▲「連體嬰兄弟」哥哥張忠仁（右）、弟弟張忠義。（圖／翻攝自張忠仁臉書）

記者胡順惠／綜合報導

亞洲第一對分割連體嬰忠仁、忠義兄弟，哥哥忠仁1日清晨腦溢血過世，享年42歲。回首1979年9月，全國民眾都守在電視機與收音機前，替這對兄弟的分割手術默默祈禱，手術時間長達12小時，傳出成功消息時搶攻各大媒體頭版，他們飽受成名壓力，一度被指控是愛情騙子也捲入詐欺案，人生起伏嘗盡人間冷暖。

據《聯合報》報導，張忠仁昨（31）日坐在輪椅上口吐白沫，被送到台大醫院就醫，1日凌晨因腦幹出血，不幸過世。現在年輕人或許對忠仁、忠義兄弟較為陌生，但在1970年代，兩人可是家喻戶曉的人物，在1976年12月23日這天，他們一出生就造成大眾關注，也引發醫療界兩派論證，有人支持分割，也有人認為分割會產生「兩個殘障的怪物」反對。

▲哥哥忠仁享年42歲。（圖／翻攝張忠仁臉書）

在社會輿論的壓力下，台大醫院在1979年決定幫連體嬰分割，由中視獨家轉播，馬拉松式的手術長達12小時，動員36位醫護人員，手術前一天兩兄弟的父親張義盛更簽下「實驗性醫療行為」的同意書，成功率只有50％，分割後仍會造成嚴重畸形與殘廢，隔天9月11日各大媒體以頭版報導，手術小組還受到當時蔣經國總統的召見。

手術成功創下亞洲第一對、全球第四對的成功案例，哥哥忠仁保留右腳、弟弟忠義保留左腳。從手術成功那一刻開始，兩兄弟成為媒體矚目焦點，一舉一動都攤在鎂光燈底下，也獲得許多善心人士的幫忙，雖然受到大家的愛護，但心中想要回家的渴望仍是遙不可及的夢想，而身體的病痛也無時摧殘著他們。

▲2人共享2腿，手術後身體仍留下許多後遺症。

原本一人2腿得由2人分享，出入需依賴柺杖，並插著導尿管，忠仁摘除左腎並有膽結石問題，忠義則有消化不良的困擾，時常得入院治療。兄弟倆曾賣過口香糖、當過直銷業務員、開過公益彩券行，處處碰壁對他們來說如同家庭便飯，弟弟忠義2005年還被前女友指控詐欺，稱兄弟聯手欺騙79萬餘元，最後被依詐欺罪判有期徒刑3個月，得以緩刑2年。

弟弟忠義2014年與妻子蔣文燕結婚，是透過不間斷的關心，才讓岳父岳母接受他，2016年迎接第一個孩子出世。當時，哥哥忠仁也相當開心表示，忠義有了孩子後，一定可以承擔起甜蜜的負擔，不過有人提醒他身分要變成阿伯，但還是叫他叔叔、哥哥就好了啦。

▲弟弟忠義2016年當「龍鳳胎」爸。（圖／張忠仁提供）

外界有時難以認出兩人，哥哥忠仁的特徵是擁有右腳、坐輪椅。談到對死亡的看法，他2018年受訪時曾說，「如果哪一天我先走了，忠義會幫我演講，讓後面的人，更了解我們是怎麼成長的。如果忠義先走，我一定會擔起照顧孩子的責任。」而弟弟則是回應，墓地已經看好了，就葬在木柵，哥哥就是他的分身，如果一個人不在，另外一個人就是把剩下的事情給做好。

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