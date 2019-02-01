影／「亞洲首對連體嬰」盛名害父母遺棄他們！忠仁遺憾無法捧斗…死了也無法回家

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亞洲第一對分割連體嬰忠仁忠義中哥哥忠仁，今(1)日驚傳突發腦幹出血驟逝，享年42歲。回顧這對全球關注、亞洲首對成功分割的連體嬰，忠仁坦言曾讓他罹患憂鬱症，甚至一度想自殺，父母更因為承受不了他們的盛名選擇離去，到現在還不知道他們住哪裡。

▲台灣第一對連體嬰忠仁忠義。（圖／翻攝張忠仁臉書）

根據《鏡週刊》報導，現年42歲的張忠仁、張忠義，當初在1979年要分割的時候可是轟動全台的大事。忠仁忠義在醫學上稱「三肢坐骨連體嬰」，全世界僅有3對分割案例，是最難分割的手術，甚至分割後也僅有3人存活。

忠仁忠義進行分割手術時，電視全程直播，手術成功順利，甚至打破醫師所認為的「分割後活不到10歲」的預言。2人當時受到社會的關注，自然大量的愛心捐款也一併湧入，當時金額多達700多萬，2人也就依靠這筆捐款活到21歲時花完。這時忠仁忠義必須開始自力更生、踏入社會。

▲忠仁忠義合影。（圖／翻攝張忠仁臉書）

忠仁當時透露，對於踏入社會是恐懼的，加上失戀、病痛的打擊，有2年的時間得憂鬱症，也曾經想過自殺。「可是還好有家人，忠義把我拉回來，帶我出去玩，那個心就打開了。」

忠仁也坦言因為身體的殘缺，讓他們2人從小常被其他小孩視為怪物，他問父母為什麼自己生成這樣？父親則只能苦笑回應。父親甚至也因為他們，在夜市擺攤賣中藥的時候被客人酸「你家生這樣子的孩子，誰敢吃你們的藥？」最後父母也因為不堪他們兄弟盛名選擇搬家，而且還不讓他們知道。

忠仁說，父親後來罹患口腔癌曾經打電話問他有沒有認識的醫師，這時他問父親「如果你死了，我們能不能回家捧斗？」父親聽完沉默許久，只說「我也不知道，要尊重你媽媽。」忠仁失望的表示，這代表即便是死亡，他們也無法回家。

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