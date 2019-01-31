畢業就結婚快撐不住　台中27K妹想送養1歲子：養小孩變0存款以後怎生活

▲原PO說，丈夫也覺得養小孩很辛苦，因他還要給家裡1萬元的孝親費，但他還不知道。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

台中一名女網友發文稱「生了小孩才發現生活很吃緊，可以讓他給人領養嗎」，引發熱烈討論，還被質疑是否為「反串文」？對此，原PO詳細描述心路歷程，「當初捨不得拿，但現在壓力很大」、「我查一下Google，想把小孩給別人養，我不是首例」。她也感嘆，「現在養小孩變成0存款，我們又不是公務員，沒有退休金，以後要靠什麼生活？」

原PO近日在「Dcard」社交平台說，和丈夫不是先有後婚，是大學畢業就結婚，現在小孩1歲多，兩人都是服務業得排班，工時很難照顧小孩，加上薪水也不高，「真的快撐不下去，真的有那種管道是可以給人領養嗎？」

原PO回應網友問題表示，她的薪水2萬7000元，另一半2萬9000元，房租要8000元，她不用給孝親費，丈夫要給家裡1萬元，「我生之前要給孝親費，生之後才不用，但我先生還要。我才畢業2年，我收入不到3萬，前2年我都在付學貸，這樣存不到錢。」

▼原PO表示，和丈夫是大學畢業就結婚，現在小孩1歲多。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

有網友問，那公婆知道這件事嗎，「知道的話應該不會還要孝親費吧」；原PO回「他們目前還不知道」。也有人問老公也同意送小孩？原PO回「他也覺得養小孩很辛苦，因為他還要給1萬的孝親費，但他還不知道」、「但他沒有想送養的意思吧，他知道不會離婚嗎」。她也說，雙方父母都還在上班。

「當初捨不得拿，但現在壓力很大」，原PO感嘆，「現在養小孩變成0存款，我們又不是公務員，沒有退休金，以後要靠什麼生活？」她也說自己很節儉，「我手機用華碩，從大學到現在我絕對不買超過萬元的手機，再來我用最便宜的台灣之星月租。」

有人則好奇，「男方也很省嗎，還是就一起花光了？」原PO回「他一直都給1萬的孝親費，另外還要學貸，所以他也沒存到錢。」有人詢問在哪就業？原PO回「台中」。

▼原PO因經濟困難想送養小孩，引發網友討論。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

有人則建議，「我家存款也幾乎等於0，家裡單薪，一個月能動用的錢大約和你家差不多。我爸媽的做法就是他們現在花錢養我，以後我賺錢養他們，我是覺得很合理啦，養小孩也是一種投資，看你怎麼想囉。」

原PO回覆該網友，「可是也無法確保自己小孩以後賺多少，而且生的小孩以後成家立業，也有生活開銷。我只是很怕自己沒有存款，以後老了只能開計程車再去賺錢。」至於小孩送養了嗎？原PO回「還沒有」。

其他人則直呼，「奇文共享」、「難怪有人說窮人不要生小孩，原來就是有你這種人」、「為什麼我覺得是反串，哈哈哈」、「真希望是反串文，給你爸媽照顧也比給其他人領養好」。