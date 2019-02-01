花了3天！　春節「載客船舶及客運場」全面抽查結果出爐　

▲1/23下午抽查臺馬之星船舶情況。（圖／航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

交通部航港局今（1）說明，上週開始實施為期3天的「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，已完成固定航線載客船舶45艘及海運客運場站9處的抽查，所有缺失均已於春節連假前複查完成，將可保障所有乘船返鄉與出遊旅客的安全。

航港局長謝謂君表示，明（2）天就是春節連假的第一天，船舶運輸首重安全，除了平時的定期檢查外，在春節連假運輸高峰期間，更應嚴格把關海運公共安全與服務品質，務必使返鄉及出遊旅客搭乘放心、安心的運輸工具。

▲1/23早上查驗泰富1號救生衣燈效期。（圖／航港局提供）

航港局說，本次聯合督檢計畫涵蓋全臺灣的固定航線載客船舶及海運客運場站，包含金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球等地區及所有本島旅運場站，扣除正值修理、停航船舶外，抽查率達100%，並要求船舶於復航前，須完成檢(抽)查合格，始得營運，本次督檢缺失主要為主機保養、船上通道未暢通等項目，已要求業者立即改善改善完成，以確保航行安全，提供民眾優質的海運服務。

航港局同時建議，旅客可以手機掃描海運場站或船舶張貼的「載客船舶QR code」，取得春節連續假期該船航班及基本船舶資訊，如有安全問題亦可線上即時反應。另為防範非洲豬瘟疫情，航港局持續於售票、入出境及乘船期間向旅客發放防疫文宣，並以船上廣播宣導防疫相關規定及罰則，以避免旅客違規攜帶肉類食品入境遭處罰鍰。