1月3起重大暴力事件！奧客「反折手指骨折」員工好挫　高鐵回應了

▲高鐵工會提到，有同仁被奧客反折手指導致骨折，希望高鐵公司正視第一線同仁受辱受暴的職業安全問題。（圖／記者李佳蓉攝，僅作示意圖使用）

記者曹悅華／台北報導

台灣高速鐵路股份有限公司企業工會31日向台灣高鐵公司喊話，應正視第一線同仁受辱受暴的職業安全問題，尤其春節疏運將至，「是高鐵員工最心驚膽戰的夢魘」，提到1月就有3起重大的暴力事件，同仁甚至被奧客反折手指導致骨折，對此台灣高鐵公司回應，一向重視員工權益與工作安全，並與同仁及工會立場一致，嚴厲譴責暴力，致力維護同仁人身安全與工作權益。

工會表示，跟據調查，高鐵員工遭受旅客口頭、肢體暴力衝撞的「不法侵害職災案件」，2018年有15件通報。而2019年1月，就有3起重大的暴力事件，同仁遭到旅客肢體攻擊，包含以拳頭毆打軀幹、反折手指導致骨折、大力撞擊胸口與肩膀等。

▲高鐵工會提到，1月就有3起重大的暴力事件。（圖／記者賴文萱攝）

工會提到，曾多次要求高鐵公司正視「不法侵害之職業災害」的問題，除了事後依法通報、給予職災相關協助之外，高鐵公司更應該主動的事前預防，積極設想如何阻止旅客脫序行為的發生。針對已向同仁施暴的旅客，公司應規劃拒載措施，並向社會大眾加強宣導、對施暴旅客採取法律行動作為立場宣示等，勿讓同仁時時暴露在風險之中，因此工會主張，應成立「不法侵害專案小組」處理相關問題。

對此，高鐵公司回應，針對企業工會就同仁職業安全問題發表聲明，說明如下：

1.台灣高鐵公司一向重視員工權益與工作安全，並與同仁及工會立場一致，嚴厲譴責暴力，致力維護同仁人身安全與工作權益！

2.對於同仁於值勤過程中遭受暴力對待，高鐵公司均於第一時間提供同仁全力支持，除即時表達關懷慰問外，更提供包括：暫時性職務轉換、心理輔導諮商以及相關法律協助，並依程序逐案展開調查，以確保同仁權益。

3.針對勞工代表於1/10勞雇雙方例行溝通會議中所提，要求防範暴力事件於未然，並成立「不法侵害專案小組」之訴求，高鐵公司正持續與工會研商，希望透過勞資攜手、同心協力，尋求妥適之方案，確保同仁安全並維護乘車秩序。