　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1月3起重大暴力事件！奧客「反折手指骨折」員工好挫　高鐵回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼手指骨折。（圖／記者李佳蓉攝）

▲高鐵工會提到，有同仁被奧客反折手指導致骨折，希望高鐵公司正視第一線同仁受辱受暴的職業安全問題。（圖／記者李佳蓉攝，僅作示意圖使用）

記者曹悅華／台北報導

台灣高速鐵路股份有限公司企業工會31日向台灣高鐵公司喊話，應正視第一線同仁受辱受暴的職業安全問題，尤其春節疏運將至，「是高鐵員工最心驚膽戰的夢魘」，提到1月就有3起重大的暴力事件，同仁甚至被奧客反折手指導致骨折，對此台灣高鐵公司回應，一向重視員工權益與工作安全，並與同仁及工會立場一致，嚴厲譴責暴力，致力維護同仁人身安全與工作權益

工會表示，跟據調查，高鐵員工遭受旅客口頭、肢體暴力衝撞的「不法侵害職災案件」，2018年有15件通報。而2019年1月，就有3起重大的暴力事件，同仁遭到旅客肢體攻擊，包含以拳頭毆打軀幹、反折手指導致骨折、大力撞擊胸口與肩膀等。

▲▼高鐵,高鐵乘客,高鐵搭車,。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵工會提到，1月就有3起重大的暴力事件。（圖／記者賴文萱攝）

工會提到，曾多次要求高鐵公司正視「不法侵害之職業災害」的問題，除了事後依法通報、給予職災相關協助之外，高鐵公司更應該主動的事前預防，積極設想如何阻止旅客脫序行為的發生。針對已向同仁施暴的旅客，公司應規劃拒載措施，並向社會大眾加強宣導、對施暴旅客採取法律行動作為立場宣示等，勿讓同仁時時暴露在風險之中，因此工會主張，應成立「不法侵害專案小組」處理相關問題。

對此，高鐵公司回應，針對企業工會就同仁職業安全問題發表聲明，說明如下：

1.台灣高鐵公司一向重視員工權益與工作安全，並與同仁及工會立場一致，嚴厲譴責暴力，致力維護同仁人身安全與工作權益！

2.對於同仁於值勤過程中遭受暴力對待，高鐵公司均於第一時間提供同仁全力支持，除即時表達關懷慰問外，更提供包括：暫時性職務轉換、心理輔導諮商以及相關法律協助，並依程序逐案展開調查，以確保同仁權益。

3.針對勞工代表於1/10勞雇雙方例行溝通會議中所提，要求防範暴力事件於未然，並成立「不法侵害專案小組」之訴求，高鐵公司正持續與工會研商，希望透過勞資攜手、同心協力，尋求妥適之方案，確保同仁安全並維護乘車秩序。

 

ET快訊
國一彰化交流道入口聯結車翻覆！南下全線封閉回堵
快訊／袁艾菲結婚了！1月1日求婚「30天後秒登記」
快訊／國一彰化交流道入口聯結車翻覆　南下全線封閉回堵
「首對連體嬰」盛名遭父母遺棄！忠仁遺憾無法捧斗…死了也不能回

關鍵字：高鐵,奧客,骨折

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節兩波鋒面狂擾！「4天濕涼有雨」下探15度　日夜溫差達10度

快訊／返鄉訂位太滿！高鐵今明加開3班南下列車自由座　各站均停靠

異鄉游子必看！除夕前「剩餘車票」盤點　雙鐵這2天訂位滿爆

人肉佔位還裝睡！1女霸佔高鐵3自由座　奧客「8字神回」網氣炸：無恥

春節首波返鄉潮下午湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

1月3起重大暴力事件！奧客「反折手指骨折」員工好挫　高鐵回應了

一粒就毀整鍋湯！鄉民暴動「佛跳牆裡它最噁」　他解答：做了這步驟就美味

剩一條跑道起降！積雪太深　日本航空打滑困成田機場跑道

人肉佔位還裝睡！1女霸佔高鐵3自由座　奧客「8字神回」網氣炸：無恥

共伴42年！忠仁忠義挺過12hr實驗性手術　誓言「當彼此分身」

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

春節首波返鄉潮下午湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

1月3起重大暴力事件！奧客「反折手指骨折」員工好挫　高鐵回應了

一粒就毀整鍋湯！鄉民暴動「佛跳牆裡它最噁」　他解答：做了這步驟就美味

剩一條跑道起降！積雪太深　日本航空打滑困成田機場跑道

人肉佔位還裝睡！1女霸佔高鐵3自由座　奧客「8字神回」網氣炸：無恥

共伴42年！忠仁忠義挺過12hr實驗性手術　誓言「當彼此分身」

下載App吃遍全世界吧！限時抽台北國際食品博覽會門票

台中飯店這麼幽默！房卡一翻「隱藏版禁忌功能」母湯喔　網驚：無限可能

中5000元！高雄哥花2000買最貴版刮刮樂　一看實領「真實數字」超悲劇

「他會幫我活下去」忠仁抓輪椅一人生活：那些傷口原本相連弟弟身體

任天堂攜手LINE共同推出《瑪利歐醫生 世界》　今夏就能玩

離開多特蒙德棄法甲摩洛哥　香川真司加盟土超貝西克塔斯

日職／歐力士期待新星　張奕新球季持續飆速拚支配下

激推愛情產業鏈！潘恆旭＆鍾小平「攜手墜愛河」　最低溫只有18度

19歲女大生見網友慘遭埋屍田中　父尋2個月哽咽：歡迎回家

楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她

力保230億美元「新馬高鐵建設案」　路透：中國提半價版本

鈕承澤性侵起訴　柯奐如226字回應：沈默不再是唯一選擇！

春節首波返鄉潮下午湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

快訊／詹皇連休17戰回歸戰快艇　半場7投2中拿5分5籃板

生活熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟..

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮..

一圖看春節天氣變化　北台灣冷暖..

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回..

薪水年後發！女兒吃泡麵...爸..

刮刮樂0元機率很高　台彩回應了

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大..

今年這兩款刮刮樂中獎率100％..

長榮鞠躬道歉坦承疏失！擬拒載洋..

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬..

G級摩鐵公主拉票　高雄粉絲暴動..

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇..

更多熱門

相關新聞

人肉佔位還裝睡！奧客「8字神回」網氣炸

超扯！31日民眾搭乘高鐵南下列車時，在自由座看到一名女子以肉身佔位，一個人就霸占三個位子，當乘客詢問是否有空位時，該女竟回「等一下有人會上車」，然後繼續裝睡，民眾憤而PO網，網友一片痛罵無恥，對此高鐵則尚未回應。

老外奧客！國道呼小黃司機巴掌逼回轉

好市多麵包缺塊！網看淡：「老鼠」真大

訂位太滿！高鐵今明加開3班南下列車自由座

除夕前「剩餘車票」盤點　雙鐵這2天訂位滿爆

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

一圖看春節天氣變化　北台灣冷暖交替

iPhone X 256G激降7612元

蔡依林帥爸曝光！父女3人五官神複製

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面