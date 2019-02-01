春節北市路邊停車格「多暫停收費」　西門等熱門景點除外

▲大多數的路邊停車格將暫停收費。（圖／記者張一中攝）

生活中心／綜合報導

春節9天連假明天開始，台北市因應農曆春節假期交通壅塞狀況，祭出「春節期間交通管制疏導計畫」，大多數的路邊停車格將暫停收費，但台北市的熱門觀光景點，包含木柵動物園、西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、故宮博物院周邊、士林夜市、士林官邸及台北車站周邊，除了4日除夕當天外，仍會正常收取停車費。

停車管理工程處指出，2日至10日為維持本市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原週日收費之路邊停車格，如西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點之周邊道路等，配合各商圈營運時間仍實施收費。年貨大街開始的1月19日至2月3日期間，迪化街年貨大街周邊路外停車場將調漲收費。

▲迪化街年貨大街周邊路外停車場將調漲收費。（圖／記者湯興漢攝）

停車管理工程處表示，年貨大街期間，為減少民眾自行開車前往，迪化街周邊的大稻埕、朝陽公園、塔城公園路外停車場，假日收費調整為每小時60元、非假日為每小40元；淡水河三號及五號堤外停車場費率，假日調整為每小時50元、非假日每小時40元；西寧北路（民生西路至市民大道）、塔城街（南京西路至市民大道）及民樂街（歸綏街至南京西路）收費路邊停車格費率調整為每小時50元。

停車管理工程處提醒，台北市停管處轄管之立體、地下、高架橋下及部分路外平面（含委託經營平面停車場）亦照常收費，民眾如果收到停車繳費通知單時，記得於繳費期限內繳交停車費，避免停車費繳費逾期。