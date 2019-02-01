與民眾包餃子＋探望「快遞小哥」　習近平春節前走基層

▲習近平參訪民眾生活並慰問基層幹部。（圖／翻攝自微博／新華視點）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平1日來到北京前門東區，沿草廠四條胡同步行察看街巷風貌，走進居民家中看望慰問，瞭解居民生活情況，與群眾一起包餃子、拉家常，並向大家致以新春祝福，並在返回途中，特意走進位於前門石頭衚衕（胡同）的快遞服務點、小吃店，看望仍在工作的「快遞小哥」等勞動者，瞭解他們工作和生活情況。

▲習近平與民眾。（圖／翻攝自微博／新華視點）

在《新華視點》微博公佈的照片中，可以看到習近平於春節前走入民眾的住宅區，和當地百姓握手致意，並與老小民眾一起圍桌而坐，還動手與民眾們一起包餃子，以及在窗戶上貼春幅。

▲習近平與民眾一起包餃子。（圖／翻攝自微博／新華視點）

▲習近平與民眾互動。（圖／翻攝自微博／新華視點）

此外，習近平也來到停著快遞車輛的街區中，和當地的工作人員交流，並來到民間的小吃餐廳中，習近平全程臉上都帶著笑容。於此之前，習近平也來到北京市公安局考察調研，看望公安幹警，並視頻連線一線執勤民警。

▲習近平慰問快遞工作人員。（圖／翻攝自微博／新華視點）

▲習近平在小吃餐廳。（圖／翻攝自微博／新華視點）

▲習近平參訪民眾生活並慰問基層幹部。（圖／翻攝自微博／新華視點）