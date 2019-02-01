親自摸輪胎！林佳龍視察台北轉運站談7休1　還遇到「他的老闆」

▲在視察當下，林佳龍還親自去摸台北轉運站客運輪胎，了解如何檢查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部長林佳龍今（1）下午視察台北轉運站，親自蹲下去摸輪胎，了解行車前檢查事項，對於勞動部放寬客運業七休一也表達了看法，認為安全還是最重要，目前有跟勞動部討論提新方案以培訓更高質量駕駛員，視察的同時，林也遇到要返回台中的旅客，直說這是「他的老闆」，惹得現場官員哈哈大笑。

對於外界關心勞動部放寬客運業七休一標準，同意十休一，林佳龍表示，雖然春節假期有放寬勞動工時，但感謝業者還是努力朝七休一發展，對此他要表達謝意，他說公共運輸尤其是客運載了很多人，安全是最重要，怎麼樣讓司機有好的工作條件也是要眾人應該努力的方向。

此外，林佳龍提到，這次春節疏運也跟客運公司合作，連結司機身分跟車輛動線，做即時掌握，出勤排班表也會加以落實，加上各種安全檢查跟監控，相信政府跟客運業者以及司機，會給乘客更安全、高品質服務。

▲林佳龍視察台北轉運站過程中也回應對勞動部放寬客運業七休一的想法。（圖／記者屠惠剛攝影）

林佳龍說，藉由這次機會，一起面臨客運業者現在經營遇到一些困難，其是司機人數不足，造成調度困難，就會有工時過勞情況，提到在跟勞動部討論過後，有個方案培訓更高質量駕駛員，這個是保障所有人行車安全最根本的一點，希望和業者一起努力，提升司機駕駛的質量。

面對媒體提問是否會請勞動部取消放寬七休一，林佳龍說這次春節假期比較長，調度上問題雖然有解決，不過還要視每次連假觀察，但他強調這次建立了很好的互信，是建立夥伴關係很好的開始。

在視察當下，林佳龍還親自去摸台北轉運站客運輪胎，同時他也去了解檢查事項和如何檢測，包含車輛規格、安全設備、駕照、酒測等等，怎麼登錄跟回傳都有了解。過程中，林佳龍恰巧遇到要返回台中的乘客，親切向民眾表示「這我的老闆」，讓現場氣氛瞬間活絡起來。