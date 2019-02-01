直擊／雙鐵票幾乎完售！18:00返鄉潮湧現北車擠爆　客運業：恐塞2hrs

▲下班以後，台北車站人潮陸續湧現。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

春節連假將至，今（1）下班後預計是返鄉的第一波高峰，《ETtoday新聞雲》記者直擊台鐵、高鐵及台北轉運站人潮，發現隨著時間越來越晚，台北車站的確人潮也變多，據台鐵局估計，晚上6點後才是「考驗」的開始，客運業者也透露，如果真的按照預期下班後運輸量來到高峰，車程可能會多塞2個小時，提醒民眾多加留意。

▲台鐵局預估，下班後購買心自強號站票的人會變多。（圖／記者林敬旻攝）

台鐵局運務處營業科科長王文謙表示，今下午4點後中長途尖峰時段的票早已完售，想訂到車票幾乎機率是零，想搭乘新自強號的民眾可多利用站票。

不過王文謙也透露，今新自強號站票利用率很低，到下午4點為止，可以說是一張站票都沒有賣出去，預計要到今天下班過後才會有人購買，他也提到這跟這次春節假期比較長也有很大關係，返鄉需求會分散，站票不如以往踴躍是可以預期的。

▲高鐵官網顯示，南下列車到末班車都呈現為熱銷車次。（圖／記者林敬旻攝）

高鐵部分，據官網顯示，今早6點起，南下列車一路滿到末班車，網頁上皆呈現為熱銷車次。台灣高鐵公司提醒民眾，將視現場狀況機動臨時加開全車自由座，依時段調整自由座車廂數為3到5節不等，今也加開2班次南下各站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務旅客返鄉歡度佳節，歡迎多加利用。

▲客運業者透露，如果今晚人潮有達到預期，是很可能車程要多塞2小時。（圖／記者林敬旻攝）

客運部分，有業者表示，雖然因為這次春節假期較多，人潮會分散，但到晚上6點以後，人數應該會有明顯的增加，若跟預期的一樣，有可能車程會多塞2小時。

正在等候客運的徐小姐說，自己要搭國光到南投，從台北過去的車程約3小時，但按照往例，大概要4到5小時才會到，至於會選擇當客運的原因是便宜。