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日本19歲女警兼職性服務　客人認出「是條子」難堪辭職

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▲▼山口縣警署。（圖／翻攝自Google地圖）

▲山口縣警署。（圖／翻攝自Google地圖）

國際中心／綜合報導

日本經濟發展停滯，年輕一代壓力沉重，就連公務員也身受其害，山口縣一名女警因基層巡查的薪俸過低，於是到提供性服務的風俗店打工補貼生活費，3個月賺了8萬日圓的外快，卻在去年11月被客人認出，不久便遭到匿名通報，立即被警署處分單月減薪至1/10的處分。因不堪同僚目光，年輕女警在懲處當日立刻辭職。

根據《朝日新聞》報導，這名山口縣下關署的女性巡查（日本警察最基層，近似台灣一線三星）高中畢業後，在警局服務還不到2年，年齡甚至不滿20歲，去年9月至11月間至鄰縣福岡一間「派遣風俗店」兼差性服務，3個月賺到約8萬日圓（約新台幣2.2萬元）。不料，這名女警被客人認出，過不了多久就遭到通報，依照警察廳規定，以「違反禁止兼差」的地方公務員法，減俸1/10月薪一個月。

山口縣警方在去年11月接獲舉報，女警接受詢問時，坦承確實有在去年9月至11月間，於該風俗店進行兼職。當被問到理由時，她不避諱地回答，「因為薪水不夠用，想補貼生活費。」

警局在去年12月18日進行懲處，女警因無法承受同僚異樣眼光，當天就提出辭呈，主管單位也迅速批准。

這起事件傳出後，因女警坦承兼職風俗業只是為了「補足生活費」，引起許多日本民眾同情。日本地方巡警月薪約20萬日圓出頭，僅大學畢業生平均薪資的2/3，面對日本物價可說相當吃緊，巡警工作屬於高風險職業，被稱為きつい（吃重）、汚い（骯髒）危險（Kiken）的3K工作。

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