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「川普想幹掉我」馬杜洛沒在怕　談判地點隨白宮選

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▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛雖指控川普意圖謀殺，但仍對三方談判抱持開放態度。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉政治危機各方砲火未休，委國總統馬杜洛30日指控，美國總統川普下令鄰國哥倫比亞政府謀殺他，但並未否定和川普與國內政敵談判的可能性，「無可置疑的，川普已經下令謀殺我，他通知哥倫比亞政府及黑幫除掉我。」日前白宮發布會中，波頓懷中的黃色筆記本上，寫著「5000人部隊到哥倫比亞」，也引起多方臆測。

根據《路透社》報導，馬杜洛曾在去年8月聲稱自己逃過一場刺殺，之後受到嚴密的保護，保證可以長壽，至於報導所指，俄羅斯派遣民間承包商協助護衛，他並未做出任何回應。

俄羅斯新聞社指出，馬杜洛表示，已為與反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）談判做好準備，並支持提早舉行國會大選，但仍拒絕提前舉辦總統大選。儘管控訴川普意圖謀殺，馬杜洛仍大方表示，已經準備好在川普選擇的任何地點進行談判。

▲▼ 美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波頓手上的筆記本引起各種猜測。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）28日在白宮向記者簡報前，被拍到手上的黃色記事本上面寫著「派5000軍隊至哥倫比亞」，讓外界猜測美國是否計畫對馬杜洛（Nicolás Maduro）政權動武。有分析認為，波頓可能是故意露出筆記，藉此警告馬杜洛。

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