退休後太窮！老翁亂偷腳踏車「直奔警局自首」　入獄吃免費3餐

▲日本老人面臨著困境。（圖／達志影像／示意圖）

記者丁維瑀／綜合外電報導

日本近年來出現一種現象，65歲以上人口犯罪的頻率在過去20年固定增加。BBC分析，這可能與養老金不夠，以及銀髮族內心感到孤獨有關。69歲的高田敏夫（Toshio Takata）就曾故意犯案，還跑到警局自首並入獄，「我來到退休年齡，但我沒錢了，如果我住在監獄裡，或許就不用在生活上有所花費。」

高田敏夫在廣島市一所中途之家，這裡接納出獄後的更生人。他說，自己很窮才會做出違法之舉，他渴望一處免費的居所，即使是監獄也沒關係，「所以我偷了一輛腳踏車，接著騎到警局並說『嘿，我偷了這個』！」

計劃奏效，這是高田敏夫首次犯罪，那時他62歲，被判1年徒刑。實際上，他看起來總在傻笑，身材矮小又苗條，出獄後他又想到其他方法，他拿著刀子前往公園恐嚇陌生女性，「我只是威脅她們，並不打算傷害，我希望他們之中有人會報警，有個人做了。」

過年幾年以來，高田敏夫幾乎有一半時間都在坐牢。是否真的喜歡獄中生活？他回答，即使在裡面，他仍會獲得養老津貼，「這不是喜不喜歡，但我可以免費留在那邊。當我離開時，我已存下一些錢，所以這沒有真的很痛苦。」

日本社會相對守法，卻有越來越多的犯案歸咎於65歲以上的長輩，高田敏夫的例子並非首例，且很多老人都會再度犯罪。現年70歲的惠子（Keiko，化名）說，貧窮摧毀了她，「我無法與丈夫相處，無處可去，偷竊成了我唯一的選擇。」

惠子先前被再次逮捕，目前正在服刑。她補充，即使是已無法正常行走的80多歲女性，同樣也會犯罪，她們沒有食物和足夠的錢。老年人的犯罪通常會是偷竊，他們在商店偷走價值3000日圓以下（約台幣850元）的食物。

來自澳洲的人口統計學家紐曼（Michael Newman）在東京的研究機構工作，他指出，日本「微不足道」的養老金難以支撐這群長輩。2016年所發表的一篇論文中，他計算租金、餐費與醫療保健的成本，如果沒有其他收入，老人很可能得要承擔債務。

▲監獄成了老人心中更好的居所。（圖／達志影像／示意圖）



紐曼觀察到，老人害怕成為孩子的負擔，如果無法靠養老金過活，他們寧願坐牢，監獄起碼有固定供餐，也不需要煩惱帳單，此外，自殺對於老人來說也越來越普遍，這被認為是一種「有責任退出」的方式。

高田敏夫確實是孤獨的，他的父母已過世，與2位不接聽電話的兄弟失去聯繫，他的前妻與3名孩子也都態度冷淡。他說，如果身邊有人願意支持他，他可能不會犯案。

▲老人擔心自己會成為子女們的負擔。（圖／CFP）

一名負責監獄教育的負責人說，已經安裝扶手、特殊廁所等，還有為老年人口提供專門的課程。囚犯們有時可以體驗卡拉OK，認為監獄的生活比外面更好，很多人出獄後又會「回來」。

不過，被問後之後是否打算再犯案時，高田敏夫這次則說，「我不想再這樣做了，很快我就要70歲，下次我會變老，我不會再這樣做了。」

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