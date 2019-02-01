失智男從台南永康走到屏東九如　警所見母衝上擁抱　　

▲台南市永康區吳姓男子徒步走到屏東縣九如鄉，母親獲悉趕來帶人。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

疑患有失智症吳姓男子在屏東縣九如鄉一家超商內吃東西，店員發現有異報警，警方趕到以M-Police查知他年籍資料，發現他從台南市永康區，不知走多久才到九如，有一、兩天未進食，準備熱食給他食用後，以他手上掛有鐵製手鍊電話聯絡家人趕來帶回。

里港警分局九如分駐所警員呂昶頷日前執行巡邏勤務時，接獲九如鄉三多利門市店員報案，稱有名疑似失智老人在外徘迴遊蕩，警方趕到時看到他已坐在店內座位區吃東西，詢問他住居，他無法詳細回答，也說不出自己姓名及聯絡方式。

呂員以M-Police查出他是46歲吳姓男子（住台南市永康區），進一步了解，得知他從台南走至屏東，且已一兩日未曾進食，呂員因此先將他帶回派出所安置，購買麵包及牛奶讓他果腹，並以他手上掛著的鐵製手鍊上聯絡電話，通知他家人前來。

吳失聯後，其母心急如焚，接獲警方通知，從台南趕到九如，吳看到母親剎那，衝上和媽媽抱在一起，母親也放下心中大石頭，感謝警察的細心照顧及熱心服務。

分局長楊宜說，為民服務是警方目前積極推動目標，在民眾有困難時警察會竭盡所能給予關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業和用心。