19歲女大生見網友慘遭埋屍田中　父尋2個月哽咽：歡迎回家

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國際中心／綜合報導

就讀日本藥科大學一年級的女學生菊池捺未，去年11月從東京前往茨城縣神栖市與網友廣瀨晃一見面，結果就此一去不回，直到今年1月31日警方才在田裡挖出她的遺體。女學生的父親聽聞這個消息心情相當複雜，同時難過地說，不論女兒變成什麼樣子，都想跟她說一聲「歡迎回家」。

綜合日媒報導，19歲的菊池捺未出生於栃木縣，從小與家人感情融洽，高中時就決定要念醫藥相關的科系，未來也會繼續朝著個方向發展，後來順利考上日本藥科大學，原本一片光明的前途卻突然化為泡影。

▲廣瀨晃一改口坦承殺人，並帶警方前往埋屍地點挖掘。（圖／翻攝自推特／@DiMePaCa）

菊池捺未去年11月與男網友廣瀨晃一（35歲）相約見面，下課後獨自搭車從東京前往茨城縣神栖市，沒想到人就此失蹤，警方和家人找了2個月，最後卻在田裡挖出她的遺體。涉有重嫌的廣瀨晃一起初聲稱女方是平安離開他家，隨後又改口是因為見面時發生爭吵，才會失手在車裡殺了對方，並帶著警員前往埋屍地點。

由於廣瀨晃一曾涉犯與未成年人性交易被捕，菊池捺未生前是否受到威脅，警方仍在調查當中。而死者的父親自女兒失蹤後仍不放棄希望，如今得知愛女已成為一具冰冷的屍體，一度難過到哽咽，連說話的聲音聽起來都像在顫抖，「不論變成什麼樣子，我都想對她說『歡迎回家』，她會永遠活在家人們的心中。」