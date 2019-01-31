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冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今年1月均溫，統計至30日已達19.72度，創72年來最暖1月紀錄。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

根據氣象局統計，今年1月（1/1至1/30）月均溫達19.72度，創下1947年以來最暖1月的記錄。氣象局分析，主要是因為今年的冷空氣很弱，最強冷空氣僅1個達強烈大陸冷氣團等級。

氣象局預報員李孟軒指出，今年1月月均溫，統計1月1日至30日已達達19.72度，創下1947年來最暖1月的紀錄，主要是冷空氣都沒有太強。上一個最暖1月紀錄出現在2017年，那時候月均溫為19.52度。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周五一波冷氣團影響後，周六日各地氣溫又回升，春節期間並無特別強烈的冷空氣影響天氣。（圖／中央氣象局）

至於接下來2月天氣，氣象局指出，目前預估仍無特別強烈的冷空氣影響，除夕到初一會有一波鋒面通過、東北季風增強，北東又會轉短暫雨。初二到初四則是天氣空檔，北東氣溫又會回升，但9號則有東北季風報到，將再次影響天氣變化。

另根據氣象局的季天氣展望預報指出，2月預測上旬受鋒面及東北季風影響期間，迎風面地區氣溫下降，北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴的天氣。預測平均氣溫各地以「低於」氣候正常值的機會最小；雨量預測，以「接近」氣候正常值的機會最大。

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