又要變天！冷空氣周四晚襲北東有感濕涼　年前最後上班日「低溫探13℃」

▲下一波冷空氣周四晚報到，屆時北東將變天轉濕涼。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

暖天氣剩一天！氣象局指出，下一波冷空氣周四下半天起報到，強度預估為東北季風或大陸冷氣團等級，周四傍晚後北部、東半部降雨機率提升，深夜至周五清晨中部以北低溫下探13-15度，北東白天高溫都不超過20度。

氣象局預報員官欣平表示，周四上半天各地沒什麼下雨，白天高溫可以到27-29度，但傍晚後，東北季風或大陸冷氣團報到，北部東半部降雨機率提升，會出現局部短暫雨。周四深夜至周五清晨，中部以北低溫13-15度，南部、花東則為16-18度。

▲氣象局指出，31日上半天各地仍暖呼呼，但傍晚起北東將變天。（圖／中央氣象局）

不過，這波冷空氣影響時間短，且主要影響北東，年前最後上班日（周五）北部、東北部高溫不超過20度，中南部影響小，高溫稍降，中部約23度、南部約26-27度。周六、周日冷空氣減弱，各地又會回溫，天氣轉好、有太陽。

至於春節連假天氣，期間將有一波波冷空氣影響，除夕新一波東北季風報到，影響至初一，北東降雨機率提高，各地低溫約16-18度；初二東北季風減弱，天氣再度轉好；初三至初五預估又會有一波東北季風增強，屆時北東又會轉涼，但影響程度仍需觀察。