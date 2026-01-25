佔直升10%以上！台中知名私校期末考爆洩題　校方緊急宣布重考

▲台中烏日一所知名私立中學近日傳出期末考洩題爭議。（AI協作圖／記者游瓊華製作，經編輯審核）



記者游瓊華／台中報導

台中烏日一所知名私立中學近日傳出期末考洩題爭議。有學生在社群平台Threads發文指控，校方國中部國三物理老師於第三次段考前，將與正式考題高度相關內容提供給3個班級。由於期末考試成績占直升評分比例10%以上，被視為影響升學的重要考試，事件曝光後引發學生不滿，質疑違反考試公平原則。校方也緊急召開會議，決議在2月23日重考。

發文學生指出，洩題行為不僅造成各班成績比較不公，也影響誠實應試學生的考試心情。校方其後宣布重考，但時間安排在學力鑑定前一天，原本作為寒假後收心準備的時段，卻因重考打亂作息，再度增加學生心理壓力，要求老師出面道歉。

對此，校方表示，教務處當日上午接獲反應後即召開緊急會議，確認部分期末考物理試題與命題老師提供給任教班級的複習卷內容「極為雷同」。經再度與導師及學科老師確認後，認定已影響評量公平性，為維護學生權益，決議重新命題，並於2月23日（週一）8時20分至9時20分舉行重考。

校方也對此次調整造成學生與家長的不安致歉，表示將依行政程序調查相關事實，並召開考核會議研議處置方式，同時全面檢討命題與審題流程，強化把關機制，以確保未來考試的公平性與可信度。