餐廳店長幫訂貨！打工妹「脫口4字慰問」　下秒遭瘋狂咆哮：沒教養

▲原PO女友在餐廳打工。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

有禮貌是基本禮儀之一，所以大部分的小孩從小就被教導要常說「請、謝謝、對不起」。一名網友表示，他的女友在連鎖餐廳打工，「她在拜託店長幫忙訂貨的時候，最後說了一句『店長，勞煩妳了』」，沒想到卻被怒批「沒教養、不懂禮貌」。其他人紛紛看傻「好奇怪的店長」、「這店還是趕快離開好」。

一名網友在PTT的WomenTalk板上表示，女友找她哭訴，說打工的連鎖餐廳店長對她咆哮，原因是她在拜託店長幫忙訂貨的時候，最後說了一句「店長，勞煩妳了」，「接著這個店長就瘋狂咆哮，說她沒教養，不懂禮貌」。

原PO說，就算向店長解釋了，對方還是覺得女友是在侮辱，讓他忍不住問「是我們對『勞煩』這個詞誤會了嗎？」原PO也透露，雖然女友才做一個月，但這件事「真的瞎爆了，已經讓女友逃了」。最後他也問「有人懂她到底在暴怒什麼嗎？」

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▲餐廳店長因為原PO女友一句話暴怒。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人紛紛看傻，直呼店長EQ太低「這店長的情緒管理真的有問題，共處會有壓力」、「請說出餐廳名稱。開放板友揪團去吃，『勞煩帶位』、『勞煩告知廁所在哪』、『勞煩買單』從頭到尾，看店長反應如果真的店長咆哮，就大夥齊聲『勞煩息怒』」、「完全看不出哪裡沒禮貌」。

有網友則是猜測「會不會問題是出在『妳』而不是『勞煩』」、「說謝謝就好」、「是不是女友講太快，店長聽成老番顛了」、「說不定店長聽不懂勞煩，以為是什麼侮辱的詞」、「我覺得有很大的機率是他誤解勞煩的意思了」、「我知道了，店長可能聽成：勞煩＝你好煩的連音」、「我覺得原因他根本不想幫忙訂貨，和措辭沒有太大關聯」、「會不會是覺得我請妳來做事，結果妳叫我幫妳做」。

根據《漢語網》上的百科解釋，「勞煩」的意思為「請求，拜托別人做某事時的用語，相當于『請』、『麻煩』。方言，動詞，煩勞，添麻煩。」看起來雖然並沒有不禮貌，但就有人說「勞煩對很多人來說就是長官對下屬講的，很多人會在意職場上應該盡量避免。看一些推文說沒關係的難怪一堆人領低薪一天到晚換工作然後只會怪東怪西，基本職場倫理都不懂」。

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