【廣編】露得清攜手柯佳嬿！肌膚宛若年輕7歲的密技　親身見證A醇奇蹟

▲露得清2026年度代言人柯佳嬿。

圖、文／露得清提供

全球皮膚專業保養領導品牌露得清（Neutrogena）邀請女神柯佳嬿擔任全新品牌代言人，攜手傳遞「專業、溫和、有效」的保養理念，鼓勵消費者以科學實證的護膚方式，找回肌膚最純淨的美麗。

從《想見你》到最新推出的《如果我不曾見過太陽》，柯佳嬿始終能完美詮釋不同年齡層的角色，展現自然與細膩的演技，讓觀眾深深著迷。她坦言，能在鏡頭前保持最佳狀態，關鍵在於對專業保養的堅持，以及選擇值得信賴的品牌。柯佳嬿表示：「保養不是追求速效，而是選擇科學實證的產品，讓肌膚在時間中維持最好的狀態。」

在眾多保養選擇中，柯佳嬿最推崇的就是露得清明星產品肌緻新生A醇系列。A醇被譽為抗老界的黃金成分，而露得清A醇採用「微囊包裹」與「緩釋技術」，確保成分穩定並提升吸收， A醇新手也適用。

而大家最好奇的凍齡秘訣，柯佳嬿也分享自己的作法，就是依照膚質挑選不同質地的A醇保養！「肌緻新生A醇精華」質地清爽；肌膚偏乾則可選用「肌緻新生A醇乳霜」加強保濕。除了精華跟乳霜，同系列的「肌緻新生A醇眼霜」及「肌緻新生A醇晚霜」也已於屈臣氏、康是美、寶雅及momo等通路熱銷中。



