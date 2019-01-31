交往餐廳小開！她水槽前狂洗碗...男友秒閃進房休息　網勸快逃：根本免費傭人

▲她去男友家的餐廳幫忙洗碗，男友卻自己先進房休息。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

男女在交往時，到對方家裡到底該不該幫忙做事情？一名女網友在臉書上抱怨，她男友家裡開餐廳，每次去找他幾乎都是在工作，一開始她也會順手幫忙做一些事，但有時候做到一半男友就自己先去休息，讓她覺得自己好像是餐廳員工一樣，非常不好受，完全不幫忙又很不好意思，讓她非常為難。

女網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「男朋友家是開餐廳的，因為他們幾乎都沒有放假，所以每次找他時都是在工作，那我去他家我需要去幫忙嗎？」一開始她都會主動幫忙做一些簡單的事，洗碗、擦桌子、端菜等等，也會利用沒客人時，把洗碗槽裡的碗筷洗起來。

「有時候沒客人了，但洗手台很多碗筷、盤子、酒杯，我就去幫忙洗，男朋友卻不幫忙我先進去房間洗澡，還在忙的時候就先回房間，因此感受很不好，至少也要陪我洗完碗筷吧，當下覺得是把我當成你家員工嗎？」想休息的時候有客人來，又覺得坐在一旁不幫忙不太好，讓她不知道該怎麼做比較好。

網友們看到她的貼文都覺得她還沒嫁過去，根本沒必要做這些，「你可以不要幫忙，又不是免費傭人」、「勸妳若不是嫁進去就不要幫忙，我曾幫忙洗三年碗，結果一次沒幫忙就被對方家人碎唸」、「沒必要做自己不該做的事情」、「還沒進門就這樣了，嫁了肯定當免錢幫傭」、「還沒結婚是這樣，結婚以後會更過分」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！