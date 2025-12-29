被標「中國」無法退稅！陳沂挺鍾明軒：抹紅真的沒必要

▲鍾明軒到歐洲購物，退稅卻遭拒。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

記者曾筠淇／綜合報導

「鍾明軒最近又莫名被青鳥出征。」網紅陳沂在臉書發文表示，鍾明軒最近到到歐洲購物，但因店員疏失，把台灣寫成中國，導致他到機場才知道自己不能退稅。這本來是很單純的分享，但卻有人開酸鍾明軒「不是想當祖國美人嗎？」讓陳沂忍不住替他打抱不平，認為刻意抹紅真的沒必要。

因店員疏失 鍾明軒到機場才知無法退稅

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂在臉書上發文表示，鍾明軒近日到歐洲購物，但因為店員疏失，「把退稅資料的代碼填成中國的156，而不是台灣的158」，導致他到機場才發現自己無法退稅，損失了1萬多元。（編按：從鍾明軒的影片可見，代碼印158無誤，但Document country 印 China）

陳沂認為，這只是一個單純的分享，鍾明軒就是讓大家留意退稅代碼，結果卻遭其他人開酸，說他「不是想當祖國美人嗎？不能退稅才在那邊叫」，或是說「一定是他跟店員說自己是Chinese，活該被弄錯」。

鍾明軒挨酸 陳沂聲援：抹紅沒必要

陳沂直言，任何人遇到這種被誤植的事情，應該都會不爽，尤其到機場才發現不能退，就只能怪自己不知道代碼這個細節、沒有檢查清楚。她強調，拍片提醒、讓其他人避免遇到類似狀況，明明就是好事，拿來做政治文章真的很無聊，刻意抹紅鍾明軒的人實在很沒必要。

陳沂還透露，她之前跟鍾明軒一起到中國玩密室逃脫，才知對方在當地真的很紅，是在路上會被認出來、被包圍拍照的程度，如果鍾明軒真的想賺紅錢，在那邊發展肯定是沒問題的，但那些喜歡他的人，喜歡的是鍾明軒對生活的分享，而不是政治傾向，「（當地人）因為他的關係對台灣也有很好的印象，都說想來台灣旅遊。難道也要說台灣給他錢大外宣？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我蠻喜歡鐘明軒的！覺得他想法很成熟 也很有同理心！是個很好的人！我都會關注他的頻道」、「因爲嫉妒吧，然後就抓到機會酸他啊」、「完全認同，好心提醒大家要注意，結果被出征，真的有夠莫名其妙的」、「歐洲人不意外，曾被誤填中國+1！還好立即發現更改」。