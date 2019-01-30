台中騎士中線左轉　駕駛「時速120公里撞飛」影片曝光網蓋千樓吵翻

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驚悚車禍瞬間！台中市一名駕駛行經環中路一段、靠近昌平東七路口，和前方同向一輛騎在中線車道要左轉的機車相撞，當場撞飛騎士、車頭全毀，儀表板更顯示時速高達120公里。對此，網友有不同意見，目前留言已快破3000則，有人認為機車應該要兩段式左轉才安全；也有人說，駕駛在平面道路開到120公里太危險，「平面道路狀況多，開120根本沒反應時間！」

有網友29日深夜在「爆料公社」臉書社團貼出這段行車紀錄器影片，他說，自己在維修號誌時，在草叢無意間發現行車紀錄器，「轄區處理警員私訊聯繫，以便送至轄區警局做為證物，以釐清事故責任。」他呼籲，騎車、開車請勿超速，務必注意安全，「二段式左轉真的有必要的」。

▲▼騎士打左轉方向燈，在中線車道緩緩向左切；當時轎車內顯示器顯示時速達120公里（紅圈處）。（圖／翻攝爆料公社／下同）

▼車禍發生後，轎車的行車紀錄器飛出車外掉到草叢。

根據影片，當時車內正播著周杰倫的《聽媽媽的話》，可聽到一名女生說「叫別人寫的歌詞是沒有意義的」，前方有一輛打著左轉方向燈的騎士，緩緩從中線要左轉。駕駛見狀緊急按喇叭但已來不及，高速撞上機車，當時顯示器上的時速高達120公里，行車紀錄器當場飛出車外掉到草叢內。

根據現場照片，豐田轎車車頭幾乎全毀，雨刷呈現「垂直90度站立」，地上有一大灘紅色液體。有人驚呼是血跡；但有網友說，「不是變速箱油就是冷卻水，原廠的冷卻水是紅色的。」目前無法得知駕駛或是騎士的傷勢情況，事發路段內線車道有劃設「禁行機車」。

對於這起車禍，許多網友有不同意見，「超速不是造成此車禍的主因，肇事鑑定絕對是機車的錯」、「撞上時車速120，機車雙白實線切換車道左轉，雙方都有問題」、「還是要說跟二段式沒關係，這是三寶，中線直接左轉」、「跟兩段沒關係吧～四輪嘴臉」、「平面道路狀況多，開120根本沒反應時間」。

▲▼轎車車頭幾乎全毀，雨刷呈現「垂直90度站立」。