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陳睿明嗆館粉「弱X」　館長：挺我就不要去他的板刷

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生涯不敗！館長出身海軍陸戰隊　搏擊散打無敵...40秒KO涼山特種部隊 （圖／翻攝飆捍臉書）

▲館長示意圖。這次槓上館長的是陳睿明。 （圖／翻攝飆捍臉書）

生活中心／綜合報導

嘲諷護理師「輸卵管」的陳睿明這次在薪拍的影片中，槓上館長，他說館長絕對不是弱智，但看他直播的粉絲才是「弱X」，並針對館長包括業配、與直播平台的糾紛、批評志願役、與政治人物開直播、捧韓國瑜又不認帳、支持私刑正義等爭議。館長也在直播當中一一回覆。

館長在直播中與粉絲一起觀看影片，館長在播放前先跟粉絲溝通「不要給他回，挺我就不要去他的板刷，你挺我就不要去給他留言，就讓他淡下去，就讓他叫完火車過了就好，你給他罵是在幫他」。

館長首先針對業配與直播平台的糾紛表示，「我當初是說不接業配，因為越來越多人找我，那時候問粉絲，我要開始工商之路，大家同意嗎？接工商之後我會一直捐款，捐的會比較多」，至於與直播平台的爭議，則是因為沒有改版，直播平台答應的要改版沒有改版，現在改得滿好的，不是為了錢「500萬我都敢捐了，500萬我都捐給弱勢，這500萬讓好多小朋友，好多媽媽好多弱勢家庭有飯吃喔，繼續留在直播平台是因為綁2年約500萬喔」。

對於批評志願役的爭議，館長說，「為什麼我一直罵軍人，因為我恨鐵不成鋼，為什麼我們當兵整天在做假的資料，拿那些不能打的槍，還有戰訓整備都在做假，我是在批評國軍的訓練做的太籠統，我是在批評國軍對職業軍人的照顧太差，我現在還是長期支持軍警消，包含這次台中陸戰旅現在在林口，我也是捐了一間健身房」。

▲▼韓、館同台 直播熱爆！ 35萬人次觀看。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲館長回應與政治人物直播的部分，也是基於粉絲想看。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

對於與政治人物直播的部分，館長說，隨著批評時事越來越多，「政治跟我已經touch」，包括韓國瑜、柯P、謝龍介、李婉鈺、學姐、侯友宜通通都是問過觀眾，「好想看」，只有問到一個李婉鈺大家說不想看，但是一場直播並沒有這麼容易，幕後包括直播平台與館長的美編系統大量的人力物力投入，這些大家都同意的，這等於是節目哏。

捧韓國瑜又不認帳的部分館長說，不是選後不認韓國瑜，是很多粉絲來跟館長講韓國瑜認有的人有問題「你可不可以去阻擋他」但現在嚴格起來，還是支持韓國瑜。

教訓肉圓爸是館長朋友，「佛祖教訓畜生也以暴制暴」。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲關於私刑正義，館長認為應該去檢討政府而不是檢討民眾。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

關於支持私刑正義的部分，館長回應，「我支持啊，我當然支持啊，你知不知道現在就是因為台灣還有法律保護你啊，不然你還敢拍嗎？那很多私刑是因為（法律）執行不彰嘛！所以台灣民眾憤怒嘛，你怎麼不去檢討政府來檢討民眾」。

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