我保護滷肉飯！台商揭坐桶子防疫漏洞　喊話蘇貞昌：能保護我家人嗎？

▲李姓網友發文表示，不後悔爆料防疫漏洞。（圖／組合圖／記者陳涵茵攝（圖左）、翻攝自爆料公社）

地方中心／綜合報導

一名李姓男子日前在臉書社團「爆料公社」發文指出，「坐桶子」偷渡是豬瘟防疫的大漏洞。文章引發社會嘩然，而他於29日深夜11時許再度發文指出，自己的個資因為爆料此事而意外流出，還有不明人士打聽他的家人，但他並不會因此後悔，只是擔心家人的人身安全，同時他也向行政院長蘇貞昌喊話：「蘇院長您能保護我的家人嗎？」

李男於貼文指出，「本來說好過兩天就會出來還原事情經過，但現在過了十天才出來，真是抱歉，事實上因為家人們的擔心受怕及考量家人的安全，所以選擇沉默...而載我的漁船也已經投案，雖然只承認僅載我一人，但我不願意再得罪他們，在此不願多說，畢竟重點在於防疫，我不要自己劃錯重點...」

李男也表示，「未來我將面臨三年以下有期徒刑，不過我不後悔。此次再次說明，並不是為了要降低刑責而出來，純粹是家人的人身安全已堪慮，不得已才再次浪費爆社的版面出來說明，再次向爆友們致上萬分歉意。」但他也表示，最讓他擔憂的還是家人的安危，「就在這幾天新聞過後，有朋友前來告知，已經有『特定的不明人士』連續打聽我與家人出沒的地方以及住家處。誠如前一篇所說，我因為種種疾病，個人安危本就不放在心上，但目前最令我擔心的，只有我的家人...因為我的個資，莫名其妙的傳了出去。」

李男感嘆，「爆料偷渡、走私的防疫漏洞正是如同作戰，讓豬瘟不要入侵就是我的初衷，更不求名利，視防疫為己任，但我盡了努力保護滷肉飯，蘇院長您能保護我的家人嗎？」

▲李男在臉書爆料公社的全文。（圖／翻攝自爆料公社）

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