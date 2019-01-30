花蓮5.7地震！宅神：「坐在車裡一直搖」　網友留言全歪樓

▲宅神朱學恒發地震文。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

生活中心／綜合報導

今（30日）中午1點21分，花蓮外海發生芮氏規模5.7的地震，全台持續搖晃好幾秒，各地都有感，宅神朱學恒在臉書po出地震文，提到「我坐在車子裡面一直搖欸」，沒想到這篇底下網友想的都不是地震，歪樓了！

▲朱學恒在臉書po「我坐在車子裡面一直搖欸。」（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

朱學恒說，剛剛真的有地震啊？我坐在車子裡面一直搖欸」，短短2行字，引起大批網友討論，有的問「你在車震」、「你是跟誰在車子裡面搖」、「明明是朱大車震引發地震」和「有歲數了別太激情」等，好好的地震文全歪樓了，朱學恒見狀留言「你們在想什麼？我是說我坐在車子裡面都感覺到一直搖啦。」

▲爆料公社小編發地震文。（圖／翻攝自爆料公社）

臉書粉專爆料公社小編的地震文光是「啊」就寫了30個，後頭接著，「誰跟我說才一級的，明明搖很大還上下跳，剛被地震嚇到的人喊個聲我知道我不孤單」，一則po文，留言超過300則，有人說「超可怕的～立馬想要抱著小孩跑啊」、「以為是錯覺，真的搖有點大跟滿久的，這讓我想起 ... 快接近過年時的 ...台南大地震」，更有人說「我在大便，而且拉一半被我夾斷！」等等。

▲爆料公社小編認為這次的震度超過1級。（圖／翻攝自爆料公社）

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