揹賭債離家10年聽到母親死訊…流浪漢掩面痛哭　哥暖勸：回家吧

突發中心／綜合報導

桃園市龜山區年約50歲的姚姓男子10年前因為賭債離家，白天靠打零工維生，晚上就在網咖睡覺，過著流浪漢的生活，眼見農曆年就快到了，他鼓起勇氣前往坪頂派出所求助，沒想到哥哥趕來時卻帶來母親已經去世的消息，讓他當場忍不住掩面痛哭。

▲姚男得知母親已經去世，難過得哭了出來。（圖／桃園市警局，下同）

姚男29日上午8點多前往龜山警分局坪頂派出所，一開始因為猶豫而在門口來回走動，值班警員覺得奇怪，於是主動上前詢問，這才說出自己離家10年的經歷；原來，他過去因為愛賭博欠下大筆債務，加上投資失利，不想拖累親友選擇默默離家出走，期間都沒有與家人聯繫過。

姚男平時白天四處打零工，晚上則在網咖睡覺，生活相當不順遂，雖然很想回家卻不敢，加上快要過年了，這才藉著酒意鼓起勇氣來派出所求助，希望能打聽一下年邁的母親身體健不健康。

▲姚男哥哥趕到派出所與失聯10年的弟弟見面。

警員一聽立即勸說乾脆就和家人見一面，姚男起初拒絕，最後經過一番鼓勵才答應。無奈，當姚男的哥哥接獲消息趕到派出所，得知弟弟離家10年仍心繫母親，難過得告訴對方母親早已去世。

姚男一聽，當場忍不住掩面痛哭起來，自責自己不孝。哥哥不捨弟弟這些年來的辛苦，願意放下過去的一切重新接納，並邀請他一同回家過年圍爐，讓現場人員覺得很暖心，也讓整起事件圓滿落幕。

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