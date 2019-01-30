　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

揹賭債離家10年聽到母親死訊…流浪漢掩面痛哭　哥暖勸：回家吧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

桃園市龜山區年約50歲的姚姓男子10年前因為賭債離家，白天靠打零工維生，晚上就在網咖睡覺，過著流浪漢的生活，眼見農曆年就快到了，他鼓起勇氣前往坪頂派出所求助，沒想到哥哥趕來時卻帶來母親已經去世的消息，讓他當場忍不住掩面痛哭。

10年後聽聞母親死訊，流浪漢派出所痛哭。（圖／桃園市警局）

▲姚男得知母親已經去世，難過得哭了出來。（圖／桃園市警局，下同）

姚男29日上午8點多前往龜山警分局坪頂派出所，一開始因為猶豫而在門口來回走動，值班警員覺得奇怪，於是主動上前詢問，這才說出自己離家10年的經歷；原來，他過去因為愛賭博欠下大筆債務，加上投資失利，不想拖累親友選擇默默離家出走，期間都沒有與家人聯繫過。

姚男平時白天四處打零工，晚上則在網咖睡覺，生活相當不順遂，雖然很想回家卻不敢，加上快要過年了，這才藉著酒意鼓起勇氣來派出所求助，希望能打聽一下年邁的母親身體健不健康。

10年後聽聞母親死訊，流浪漢派出所痛哭。（圖／桃園市警局）

▲姚男哥哥趕到派出所與失聯10年的弟弟見面。

警員一聽立即勸說乾脆就和家人見一面，姚男起初拒絕，最後經過一番鼓勵才答應。無奈，當姚男的哥哥接獲消息趕到派出所，得知弟弟離家10年仍心繫母親，難過得告訴對方母親早已去世。

姚男一聽，當場忍不住掩面痛哭起來，自責自己不孝。哥哥不捨弟弟這些年來的辛苦，願意放下過去的一切重新接納，並邀請他一同回家過年圍爐，讓現場人員覺得很暖心，也讓整起事件圓滿落幕。

● 飲酒過量，有礙健康

ET快訊
孫安佐接4業配「不到1週賺40萬」！業界曝內幕：真的罕見
22歲情侶新莊租屋…一查是凶宅「不租了」慘被告！房東竟是張淑

關鍵字：桃園,離家出走

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

保時捷妹再發500個便當　計畫月捐3000元「認獨老當乾爸媽」

猥褻4女童男大生「3年前英文系退學」　幼兒園被爆幫隱瞞

卓榮泰：928黨慶擬推新決議文　「2020民進黨將創造議題」

氣前女友分手3天秒死會　醋男PO裸照逼復合：只要有錢就能約

貨運工戀上女公關遭剝1530萬　閨蜜一句「沒事了」大逆轉

交往借40萬想分手　男友逼下海「那妳靠身體賺錢還我」撈回57萬

揹賭債離家10年聽到母親死訊…流浪漢掩面痛哭　哥暖勸：回家吧

中醫師聯手營養師　發表6款圍爐沾醬健康過好年

台南學甲鎮安宮　「大仙尪」軟身福德爺重新開光

市府協調中石化損害賠償金年前發放　第1批122人入袋

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

跳車求救畫面曝光！高雄男砍妻7刀 疑又朝背插10cm鐵條...她浴血逃生

追到郭雪芙「秒甩1年半正宮」！　孫其君睡進她家...女友崩潰

鬼叫哥突唱愛情恰恰...正妹傻爆眼 五音不全引刺青男「怒拍桌」關注

17歲屁孩「派出所旁」狂開30槍 秒被壓制！現場如彈殼亂葬崗

守不住「CUBA最強後衛」張寧　林書豪發火：你在幹什麼！守

揹賭債離家10年聽到母親死訊…流浪漢掩面痛哭　哥暖勸：回家吧

中醫師聯手營養師　發表6款圍爐沾醬健康過好年

台南學甲鎮安宮　「大仙尪」軟身福德爺重新開光

市府協調中石化損害賠償金年前發放　第1批122人入袋

少女離家出走家屬焦急　新化警緊急尋獲　母女相擁而泣

春節安維工作首日　永康警緝毒有成展決心

慈善心、關廟情　年菜溫暖弱勢獨老喜迎新

郭國文主張善新鐵道走高架　陳筱諭：要來騙選票？

竹市春安宣導　派出超萌「小學弟」

年關近趁月黑風高偷電纜線　鳳林警圍捕逮獲意外再搜出毒品

球迷不燒戴維斯球衣　眉毛畫成一線致敬6年付出

阿母給「聖羅蘭紙袋」！女鵝爽收名牌　一打開對眼「香香G」秒看傻

驚！行政院大門口槍響嫌犯逃逸　蘇貞昌：警方處理中

11、12月發票14位千萬幸運兒　買27元鮮奶就中千萬元喜迎豬年

美FBI局長：幾乎所有商業間諜案都與中國有關　更令人擔憂

亞足賽／巴林無緣8強　當局更在乎對前國腳政治清算

福特靠Pick-Up皮卡就賺飽了　Ranger連10年打破亞太市場銷售紀錄

「港湖女神」高嘉瑜合體陸委會主委陳明通開直播　30日下午三點半登場

「改朝換代前就傳毛手毛腳」　高市府男主管涉性騷3女同仁遭起底

彩晶爆年前裁員超過80人　拖累股價走跌

長腿妹穿越馬路遭撞倒在地！ 起身「華麗一甩」竟先顧髮型

地方熱門新聞

揹債10年聞母死訊　流浪漢掩面..

蘭陽戲劇團要存續　自助+人助

異常流感疫苗　台南全數停用回收

搭白牌車計程車不跳表　小心重罰

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

新北市區長人事異動　2月1日上..

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改..

好彩頭！寺廟驚見「太子爺手套」..

基警局長黃明昭有望接任刑事局長

少女離家出走　新化警緊急尋獲

春節結婚登記　指定生效日

「Q版韓市長鳳梨酥」網驚呼：卡..

水上鄉老農挖井挖出「黃金龍泉｣

蘇慧貞續任成大校長　期許參與文..

更多熱門

相關新聞

少女離家出走　新化警緊急尋獲

台南市警新化分局山上分駐所，1月29日上午9時許，受理15歲黃姓少女緊急協尋案，黃女父親表示，黃女因被爺爺責罵，於27日深夜11時許離家出走，因無法聯繫擔心發生意外，報案請求協尋，警方循線在一處雞場尋獲，黃女母女相見相擁而泣。

前女友分手3天死會　男酸一句慘輸

工人遭酒女詐1530萬　靠閨蜜逆轉

桃園汽車回收廠大火　撲救不易

拖板車違停吃便當…男大生一頭撞死

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

27年沒離開193線　拖鞋教師自撞亡

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫賠錢

王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

即／館長向高市府道歉　韓國瑜回應了

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張淑晶

單身姐喊沒男友更好！曬房間照網暴動

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

《我結》女星離婚：對老公信賴破滅

躲兵役變性！歐巴型男砸49萬變這樣

《聲林之王》網路人氣王是她！

賭輸70萬惱羞　男「肢解按摩妹」洩憤

更多

最夯影音

更多

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面