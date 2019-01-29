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峨嵋8.5度北部周四晚轉濕冷　「霸王寒流」過年襲台？吳德榮說話了

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▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局說，白天氣溫回升，西半部溫差大。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，周四（31日）晚起至周五（2月1日）東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部以北低溫將下探13、14度。至於媒體報導春節將有「霸王級寒流」襲台？氣象專家吳德榮說，以氣象局10日報及最新模式模擬資料而言，春節期間，台灣連「一般寒流」都不太容易發生，更何況是霸王級寒流。

氣象局說，今天（29日）清晨輻射冷卻影響，中部以北沿海、空曠地區低溫僅11至14度，白天各地陽光露臉、氣溫回升，預測北部及東半部高溫可以來到22至24度，中南部約25、26度，感受溫暖舒適，但入夜後氣溫將再度降低；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星雨。氣象局觀測，今晨最低溫是嘉義的12.1度，新竹、台中12.6度居次；若納入自動測站，最低溫是峨眉的8.5度，再來是中寮的8.9度。

▼氣象局觀測，今晨中部以北沿海、空曠地區低溫僅11至14度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周三（30日）至周四白天漸轉南風，各地高溫約25至28度，感受暖熱，而低溫約15至18度，西半部日夜溫差大；天氣方面，各地多雲到晴、陽光露臉，僅花東地區有零星雨。

氣象局提醒，周四晚起至周五東北季風增強，氣溫下降，尤其北部及東北部降溫明顯，高溫只剩下19、20度，中南部影響不大，仍有23至25度的高溫，而此波東北季風中部以北低溫將下探13、14度，其他地區約16至18度；天氣方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局預報，周六（2月2日）、周日（2月3日）東北季風減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨；下周一（除夕）至下周三（初二）受到另一波東北季風增強影響，北台灣天氣較涼、其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴的天氣；下周四（初三）東北季風逐漸減弱，天氣趨穩，氣溫回升。

▼周四晚東北季風報到，中部以北低溫探13度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」提到，眾多媒體引述臉書報導「春節期間有『霸王級寒流』侵襲台灣」？他說，從氣象局發布的10日報及最新歐洲模式模擬皆顯示，初二東北季風漸減弱，初三台灣仍在回暖，於蒙古及西伯利亞並無強冷空氣積聚；再加上平均氣流亦以向東平流為主，向南平流的分量明顯不足。

吳德榮表示，故以氣象局10日報及最新模式模擬資料而言，於春節期間，台灣連「一般寒流」都不太容易發生，更何況是「霸王級寒流」。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,吳德榮

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