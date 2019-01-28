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峨嵋6.6度！過年「北極hold不住冷空氣全跑出來」？　彭啟明說話了

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▲▼冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲今白天起冷氣團減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

強烈大陸冷氣團影響加上輻射冷卻效應，中央氣象局觀測，今天（28日）清晨全台最低溫出現在新竹的10.3度，淡水10.5度、新屋10.9度居次；若納入自動測站數據，峨嵋只有6.6度、寶山6.8度、造橋、大溪永福7.2度。至於外界關心台灣是否會受到負北極震盪影響？天氣風險公司總經理彭啟明說，負北極震盪簡單說就是「北極hold不住冷空氣，極地冷空氣傾巢而出」，台灣這次尚未有看到有受到極地冷空氣影響的預測趨勢，但美國、日本則是很明顯。

氣象局說，今晨彰化以北、宜蘭及金門、馬祖沿海、空曠地區均出現10度左右的低溫，白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，北部及宜花高溫約20至22度，中南部及台東約22至26度；天氣方面，僅東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼今晨強烈冷氣團影響加上輻射冷卻效應，全台冷颼颼。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周二（29日）強烈大陸冷氣團減弱，但各地清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三（30日）、周四（31日）白天漸轉南風，回溫狀況更加明顯，且各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

氣象局預報，周四晚起至周五（2月1日）東北季風增強，氣溫下降，尤其北部及東北部降溫明顯，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周六起（2月2日）下周三（2月6日）東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

「負北極震盪」過去曾急凍台灣，造成「霸王寒流」現象。氣象局副局長鄭明典日前在臉書指出，負北極震盪蠢蠢欲動，現在訊號還在很高的地方，但往下影響的趨勢越來越明顯，很可能引發一波顯著的負北極振盪現象；統計上，台灣只會是被掃到邊，如果受影響的話，最可能的時間大約就在春節假期中，值得持續追蹤。

▼周四晚起北部變天轉濕冷。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

對此，氣象局指出，負北極震盪現象每年都有，但台灣緯度比較低，通常下到台灣附近時都是影響邊緣，就目前預報看來，10天內沒看到有很明顯的冷空氣影響天氣；至於春節連假前半段（2月2日至2月4日）天氣溫度偏暖、水氣不多，各地都屬多雲到晴，後期天氣由於時間仍久則還需觀察。

彭啟明也在臉書解釋負北極震盪，「目前的確正在走向負北極振盪的趨勢，簡單的說，北極hold不住冷空氣，極地冷空氣傾巢而出，又面臨華人的過年繁忙的飛航交通，恐怕被延遲的機會很高。不過，台灣這次尚未有看到有受到極地冷空氣影響的預測趨勢，但美國、日本則是很明顯。」

▼彭啟明說，目前的確正在走向負北極振盪的趨勢。（圖／翻攝彭啟明臉書）

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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