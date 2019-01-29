鳥松農會代表命案斷臂丟池塘餵土虱滅證　主謀判囚15年定讞

▲鳥松農會代表斷臂命案，主嫌判刑定讞。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

高雄鳥松區農會代表陳讚壽，疑似因為財務糾紛，2017年間遭人買兇斷臂，陳讚壽當時被5人埋伏壓制，活生生砍斷右手前臂，最後失血過多不治，歹徒還將斷臂丟到魚池內餵土虱。警方事後逮捕5人中的主嫌鄭朝云，最高法院29日將他判刑15年定讞。

判決指出，本案發生於2017年4月間，經營魚池生意的李姓男子，因與死者有財務糾紛，找來經營討債公司的男子鄭朝云，打算教訓死者。鄭朝云計畫安排後，一夥人選定鳥松區圓照寺、北極殿停車場附近動手。案發當天，死者騎乘機車來到此地，鄭男等人駕駛多部車輛，團團圍住死者。這時李男等3人也驅車來到附近把風。

而鄭男等人的車上多名青少年隨即下車，壓制死者後，一人持刀活生生斬斷死者前臂，眾人並將死者的前臂帶走，過程不過短短5分鐘而已。目擊者趕緊報警，將死者送醫，但仍因出血過多，2天後不治身亡。警方過濾監視器畫面後，鎖定李男等3人，將他們約談到案。李男一開始否認，後來改口說3人一起到廟宇參拜。但檢警突破心防，最後查出李男與鄭男等人的惡行，由於鄭男等人將斷臂丟進李男魚池中，檢警搜尋多日仍無所獲，研判斷臂早就被池中的土虱啃食殆盡。

全案偵查終結，檢方對李男等3人提起公訴，3人被依傷害罪，分別判刑1年與1年2月定讞。但鄭男早在案發後就潛逃大陸，遭發布通緝。直到5個月後，鄭男在大陸被逮，遣返回台。一審法院審理後，將鄭男依照傷害致死罪判刑9年，案經上訴，高雄高分院審理後，改認定他犯下殺人罪，二審還說，犯罪手段兇殘暴戾，除使被害人在死亡過程中遭受巨大之痛苦，更讓被害人家屬承受永難磨滅之喪親傷痛，所為亦嚴重危害社會治安。且犯後一再飾詞狡辯，毫無悔意，惡性實屬重大，因此改判15年。案經上訴第三審，最高法院29日駁回上訴定讞。

