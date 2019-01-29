懷疑帳單灌水　10多酒客「滅火器噴乾粉」大鬧海派七店

▲海派七店發生酒客鬧事。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中知名海派酒店29日凌晨發生酒客鬧事案，有十多名酒客在結帳時，懷疑大班在帳單上灌水，其中一名潘姓男子拿出包廂滅火器在大廳亂噴，警方獲報趕到場壓制並帶回10多人，業者做生意以和為貴，沒有打算提告，警方依《社會秩序維護法》將鬧事者送辦。

第六警分局29日凌晨1點時獲報，位於青海南街的「海派七店」，有10多名酒客鬧事，警方立刻出動快打到場，發現23歲潘姓男子在大廳拿著包廂滅火器亂噴，立刻上前壓制，同時喝令其他鬧事者全都不許動，隨後將相關人都帶回市政派出所。

▲酒客嫌帳單遭灌水，在海派七店一樓大廳大鬧。（圖／翻攝臉書）

▲酒客到海派七店消費卻引發糾紛，圖為示意圖。（圖／翻攝臉書）

業者向警方表示，這群酒客是在3樓包廂消費，他們要結帳時發現帳單太貴，「懷疑灌水」，就在櫃檯大發雷霆，員工好言相勸他們卻變本加厲。除了在大廳用滅火器噴得一蹋糊塗外，1樓吧檯的4個高腳杯也被砸破。

中市警局市政派出所長謝俊雄表示，當時在酒店外執勤的員警見狀立刻上前關心，並通報線上警網到場。由於現場屬消費糾紛，業者也不願提告，但潘男等10多人仍依違反社會秩序維護法送辦。可處3日以下拘役或1萬2千元以下罰款。

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