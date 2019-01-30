醋男持刀割喉女友後自刺稱殉情　無期徒刑改判15年

▲李國琳（戴口罩者）殺害同居女友，二審輕判15年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子李國琳，去年初看到大5歲的陳姓女友，竟在公園中與前男友喝酒，氣得當場上前開罵，接著他返回同居住處，持雙刀坐在房內，一見陳女返家就朝其喉部狠刺，而後再拿刀自刺，營造殉情假象。陳女送醫不治，他被依「家暴殺人罪」起訴。一審重判無期徒刑，高院二審30日，將他改判15年。

本案發生於去年3月間，由於陳女時常在住家附近的公園與同事、友人喝酒聊天，早讓李男不滿，案發當天上午，陳女在公園內與前男友喝酒，被李男撞見，他醋勁大發要求陳女馬上回家，被拒絕後失控怒吼，還摔酒瓶、動手賞陳女巴掌，結果還被陳女前男友制止，甚至當場下跪道歉。李男無奈返回住處後，本想開瓦斯自殺，卻被陳女父親阻止。接著才改持雙刀坐在房內，一見陳女返家就朝其喉部狠刺，讓陳女當場傷重倒地，自己也持刀割喉，雙雙倒在血泊中。

陳女送醫後，急救3天不治，至於李男則只有受到輕傷。檢方隨即對李男聲請羈押獲准，並對他提起公訴。一審法院審理後，將他重判無期徒刑，案件上訴第二審。

二審高院審理時，李男坦承犯行，並在庭上多次表示歉意，還說自己每天都抄佛經、誦經，希望能迴向給死者；另外他也在看守所中折了許多蓮花，希望能直接交給死者的兒子。但死者兒子不接受，當庭向法官表示，希望能判他無期徒刑，讓李男能活在愧疚中。李男還押時，還當庭對死者兒子下跪，乞求原諒，但死者兒子轉過身不理會。

全案於30日宣判，高院還是認定他成立「家暴殺人罪」。考量他案發當天受到相當大的刺激，而且原本打包行李要落跑，但犯案後他主動通知警消前來救援，又在場等候警消將死者帶走，自己沒有拿著行李落跑，高院認為他良心尚未泯滅。再加上李男透過家人，希望將存款全部領出，賠償死者兒子20萬元，因此高院認為他頗有悔意，所以改判有期徒刑15年、褫奪公權10年。可上訴。

