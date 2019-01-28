山老鼠集團盜伐代價慘！　判刑加「各罰621萬」

▲周男等3人盜伐台灣扁柏，台中地院今依違法森林法判刑，每人各重罰621萬餘元。圖為資料照。（圖／記者李忠憲攝）

記者陳玉／台中報導

周姓男子與李姓、蔡姓友人共組山老鼠集團，2016年間夥同4名越籍移工在大雪山林道盜伐台灣扁柏，運下山時被警查獲；台中地院28日依違反森林法判周男等3人各1年8個月到2年10個月徒刑，且要每名被告依扁柏價額的12倍罰金，即621萬餘元，若不願繳罰金，則要多服刑1年。全案可上訴。

判決書指出，2016年6月間，李男、周男及蔡男先於台中市區竊取車牌，懸掛於3部準備犯案車輛上，3人分別駕車到大雪山林道，以按鳴喇叭打暗號叫越籍移工搬運盜伐木頭到蔡男車上，李男、周男負責把風、接應及護送蔡男下山，準備到南投縣銷贓。

但周男等3人行經大雪山林道5公里處時，被警攔查，共查扣價值51萬8058元的台灣扁柏木材，並將3人送辦；法官認為，周男等3人罔顧國家森林自然生態及國土維護不易，竟夥同越籍移工竊木牟利，28日依森林法判周男有期徒刑1年8月、李男2年10月、蔡男2年2月等徒刑。

另依法併科贓額的5至20倍罰金，法官裁定3人併科12倍罰金，即621萬6696元，若不願繳罰金，則要多服刑1年折抵。