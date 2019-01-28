狂和尚六根不淨超愛賭　「二支牌」三場挨詐3100萬賣房不夠還

▲好賭曾姓和尚慘遭設局，3賭局「狂輸3100萬元」。（圖／本報示意圖）



地方中心／台中報導

李姓男子得知曾姓和尚「生性好賭」，夥同吳姓友人設局詐賭；第一場賭局，和尚慘輸300萬元，第二場賭局和尚在旁觀看，但李男稱尿急要和尚幫他「看牌」，和尚竟輸1000萬元，第三場賭局，和尚不賭，而李男又藉故要其「看牌」，又輸1800萬元，總計三場賭局輸了3100萬元；和尚賣房仍不夠支付賭債，向親友借錢才驚覺被騙；李男依詐欺等罪被判 1年10月徒刑。可再上訴。

判決書指出，李男與吳男於2013年5月間將曾姓和尚帶到台中市某店面，與他人賭「二支牌」，和尚一路慘輸，只好領錢支付賭債，李男則給吳男3萬酬勞；同年6月間，李男再度夥同吳男與身份不詳男子賭牌，和尚在旁觀看，李男稱尿急要和尚「看牌」，沒想到和尚輸了1000萬元，只好領存錢又賤賣房子330萬元支付賭債，李男又給吳男3萬酬勞。

2015年1月間，李男再度設局，和尚只看不賭，李男又以尿急為由要和尚「看牌」，未料一看竟狂輸1800元，和尚簽下1800萬元本票，籌40萬元給李男，李男事後再給吳男3萬酬勞；和尚事後向親友借貸時，才驚覺自己被設局進而提告。

警方偵訊李男時，李男承認詐賭，但稱是吳男先聘請詐賭功力高的師父，再請他出面帶和尚去賭；吳男則承認詐賭，前後獲利9萬元，但不清楚手法。台中地院審理時，李男卻改口稱，是警察誘導才承認詐賭，實際並無詐賭情事，法官不採信，依詐欺取財罪、加重詐欺取財罪判處李男徒刑1年10月，吳男判刑6月，緩刑3年。

李男不符上訴二審，指法官連詐賭手法都不清楚，卻認定他詐賭，判決不合理；台中高分院卻認為，詐賭手法雖難以洞悉，但已有吳男作證詐賭，因此駁回李男上訴，可再上訴三審。