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盧秀燕凌晨逛魚市果菜市場　為民眾掌握供銷情況

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▲▼盧秀燕凌晨視察魚市場及果菜批發市場。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕凌晨視察魚市場，了解供貨。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導
農曆春節將至，台中市長盧秀燕30日凌晨視察台中魚市場與果菜批發市場，已了解魚貨及蔬果供銷情況。盧秀燕除以「媽媽市長」親自示範挑選食材技巧，她也表示，前日出訪香港即是在行銷台中的蔬果及花卉，今天受到許多攤商的鼓勵，未來會更加努力拼經濟。

台中市長盧秀燕30日凌晨4點半，與經濟發展局長高禩翔、台中魚市場公司董事長李煥湘、總經理林芳標等人，巡視魚市魚貨拍賣情形，並與承銷商問好拜早年。盧秀燕穿梭在各攤商，跟大家問好，李董事長也盛讚盧「接地氣、貼近人民。」

▲▼盧秀燕凌晨視察魚市場及果菜批發市場。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕與魚市場批發商逐一握手問好，感謝他們的辛勞。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕凌晨視察魚市場及果菜批發市場。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕待了1小時，凌晨5點半轉往台中果菜批發市場，由台中果菜運銷公司董事長賴溪松、總經理翁添滿陪同巡視市場拍賣情形，並向承銷商及工作同仁問候辛勞及拜早年。她也親自向民眾示範如何挑選魚貨及蔬果，展現「媽媽市長」日常採買力。

▲▼盧秀燕凌晨視察魚市場及果菜批發市場。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察果菜批發市場。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕凌晨視察魚市場及果菜批發市場。（圖／台中市政府提供）
盧秀燕以「貨出去、錢進來、豬年大發財！」期許未來，她表示，前日出訪香港即是在行銷台中的蔬果及花卉，今天受到許多攤商的鼓勵，她未來會更加努力拼經濟。她也逐一替各攤商上水果做介紹及推廣，並鼓勵民眾過年期間除了大魚大肉也要多吃營養價值高、台中盛產的蔬果。

經發局長高禩翔表示，未來市府將密切與市場合作，攜手讓貨運流通更加順暢，銷售量更好，讓市民受惠。

魚市場表示，漁貨行情因應節慶小幅上漲，但也在預期價格範圍內，近一週平均日交易量約60至70噸、平均價格每公斤約150元，與去年春節前價格差異不大表現平穩。此外，過年常用的白鯧魚，近一週平均價格每公斤約700元(品項佳且大尾者上價約2000元/公斤)，尚屬合理範圍。

台中果菜市場指出，今年氣候穩定，蔬果貨源充足，可滿足春節前市場需求，水果供應量每日約為400至500餘噸，平均交易價格每公斤約40-50元間，與去年差異不大。蔬菜供應量相較去年充足，每日平均交易量約在150餘噸，平均每公斤落在15-17元間。過年期間除了有吉祥意涵的水果，棗子、雪梨也相當熱賣。

食安方面，果菜市場表示，蔬果約於凌晨3時許拍賣，檢測人員半夜12時就開始檢查樣品，進行快篩檢驗，如有藥物殘留，嚴重將銷毀，輕則請農友緩收。樣品如有檢出藥殘也將追蹤回收，保障食的安全。

經發局表示，市府於年前稽查、呼籲市場加強價格查察，避免人為操縱價格，各市場因應年節積極調配供應量，成交買氣熱絡。此外，今年肉品市場更加強調配豬源，近日來台中肉品市場每日拍賣頭數約2300餘頭、大安肉品市場約1300餘頭，交易價格每公斤約70元，價量平穩。

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關鍵字：盧秀燕,魚市場,果菜市場,春節

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