過年大數據揭露：比起「是不是胖了」　這句話榮登最賭爛冠軍

圖、文／Paktor提供

每到過年將近，總是有人歡喜有人愁，對於有些人來說，可以終於好好的休息抑或是出國度假，或是多花時間與家人相處，但大部分的人其實表示過年很難讓他們「真正休息到」，主要的原因是來自於要面對父母與親戚的「問話攻勢」，拍拖實體約會服務公司「Paktor Premium 拍拖約會吧」日前就整理出一份調查在新年期間，男女分別對親戚所詢問的自身相關問題的厭惡程度排名竟大不同。

女性最怕聽「你胖了」

對於女性來說，外觀上的改變絕對是在過年回親戚家時，最討厭被人問到的問題，調查的其中一位女性會員提到，過年最常被親戚詢問外觀上的改變，尤其聽到「是不是變胖」真的是最惱人的，且讓人不知道如何回應。再則是「工資或年終多少」的問題，最後反而女生對於被問「有沒有男朋友」或是「何時結婚」此類的問題相較於男性之下，顯得沒那麼在意。

男生最怕被問「女友感情相關問題」

拍拖約會吧的實體約會服務顧問則指出，由於新年將近，公司在去年12月至今年的1月份，諮詢的人數達到最高峰，更是創下同時間有超過20組人「同時諮詢約會服務」的盛況，來諮詢的男性會員表示，在新年時壓力會倍增，由於平常多半忙於工作，比較難有機會認識穩定的另一半，所以每當過年時回到家最怕聽到親戚長輩問自己「何時結婚」「何時帶女友回來」，甚至詢問「何時要生小孩」，反而對於其他的問題較不在意，例如外觀上，或是年終等等。

至於對於像上述那樣尷尬的問題，拍拖約會吧的男性會員也表示，其實只要讓長輩知道你有在為這件事情做準備，強調自己已經有參加實體約會服務並且已經在等待顧問對自己量身打造的排約，基本上就還能對長輩呼嚨過去，所以表示今年並不會太擔心這類的問題要如何應對。

馬上安排約會 >> http://lihi.cc/cNlu7