遭嗆「敢不敢」　2男持槍綁婦強盜辯「好玩」

▲賴姓男子騎搶來的電動車遭警方當場逮捕。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

遭嗆聲竟強盜，雙雙起訴！賴姓男子因遭許姓少年嗆聲「敢不敢綁架強盜？」，竟持槍闖入民宅用繩索綁婦人，再與許少搜刮財物並將婦人電動機車騎走。2人遭逮後一下辯稱「好玩」，一下又說與對方曾有糾紛。台中地檢署29日偵結，依加重強盜罪嫌起訴2人。

起訴書指出，豐原17歲許姓少年與神岡廖姓婦人兒子曾發生糾紛，2018年6月4日，他與21歲賴姓男子在某檳榔攤聊天時，對賴男嗆聲說「敢不敢去綁架強盜？」生性憨厚的賴男不知嚴重性，被激後竟一口答應。

許少立刻拿繩子和空氣槍給賴男，並告知60多歲廖婦認識他，當日下午先由賴男進入假借要借廁所，再走出門外拿空氣槍，回頭恫嚇廖婦「如果敢跟家人講你試看看」，徒手將廖婦推去撞牆、推倒在地，並以繩索捆綁拖進廁所內，以毛巾矇著雙眼。賴在打電話叫許少進入屋內，一起搜刮財物，包括手機、相機、護照、身分證件、印章等物，最後連廖婦的電動機車都騎走。

▲警方逮捕賴男，連人帶車要帶回派出所。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲2男指認作案手槍及贓物。（圖／記者李忠憲翻攝）

廖婦女兒返家後發現，立刻報警。豐原警分局立刻調閱監視器，發現許姓少年涉有重嫌，逮捕後他再供出賴男，隨後將騎著電動車的賴男當場逮捕，雙雙依法送辦。

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