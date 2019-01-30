孫子跌倒腫起！阿嬤拿這罐「神秘乳白膏」一抹痊癒　網讚爆：拌飯也好吃

▲「豬油」雖然是阿公、阿嬤讚爆用品，但受傷請先找醫生治療。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

民間習俗中，總是有幾款是阿公、阿嬤的私藏秘方，而且世代相傳。一名女網友就PO出阿嬤私藏的一鍋「乳白膏狀」，而且號稱撞傷要用這秘方擦，引來網友讚爆說「抹完推一推真的有效！」

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，鍋子中一半都是乳白膏體，雖然有幾處早已被劃開，但仍見十分濃稠；她也在貼文揭開真相寫道，這一鍋其實是豬油，「阿嬤ㄟ秘方，撞傷、燙傷都可以擦。」

＊貼心提醒：這只是網傳偏方，千萬不要自己在家亂嘗試，受傷請找有執照的醫生治療，這樣才好得快！

▲網友真情推薦。（圖／翻攝自爆廢公社）

文一推出，立刻引來網友讚爆說，「小時候頭撞了一個包...阿嬤推豬油就消了...沒想到在這兒可以看到有人用」、「內服兼外用」、「還有皮膚乾燥的時候，小時候阿嬤也是叫我抹它」、「我媽看到孫子跌倒撞一包，也說拿豬油來揉一揉，真的很快就消腫了」、「沒看過賣豬肉的皮膚是乾燥的」、「美容秘方」。

不過有網友根本不信詭異偏方，拿來吃比較實在，「燙傷請用水沖即可，別塗豬油，讓燙傷更嚴重......」、「我小時候最愛吃豬油拌飯，淋上一點醬油就是人間美味」、「還可以炒飯」、「台灣乳瑪琳」、「這個拌飯比較對味啦」、「那個渣渣好好吃」。

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