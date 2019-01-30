葬儀社白布送自助洗衣！他目擊一切傻了...　網淡定揭恐怖真相：人心更髒

▲ 有葬儀社把工作用的白布袋到自助洗衣店清洗，引發網友疑慮 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

家中或是租屋條件的關係，並不是每個人都有私人的洗衣機可以清洗衣物，通常都會拿到自助洗衣店投幣洗衣服，但缺點就是可能會跟衛生習慣不好的人共用。一位網友日前就表示，看到葬儀人員到洗衣店「洗白布和布置用品」，讓他當場產生疑慮，發文詢問大家意見，也掀起一陣熱議。

一位男網友日前在臉書「爆廢公社」中發文表示，自己看到一群葬儀社的員工，開著工作車到自助洗衣店洗東西，「目測約30條白布，以及布置往生者場地的用品。」原po因此也詢問廣大網友，若目擊這樣的景象，是否還會留下來繼續洗衣服。

有網友無法接受表示，「 前往下一間」、「我以為那些東西都有專門送洗的地方耶」、「觀感不佳」；不過也有人表示不用太在意，況且應該只是布置用的桌巾，不會和往生者身體有接觸，「就有灰塵做清潔而已啊！大驚小怪」、「沒做虧心事繼續洗」、「每一間都有可能遇到，你要怎麼預防？」

其他網友則認為「活人和寵物」的衣物更可怕，「一般人拿去自助洗的一堆也是髒的要命，說不定還沾了屎尿直接扔進去洗勒...」、「自助的就要有心理準備，有的還有寵物毛」、「你平時沒看到的比那個更恐怖」、「人心更髒，看過洗腳踏墊的」、「反正那些洗衣機早就洗過貓狗寵物用品了」。

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